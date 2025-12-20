Wiener Sparpaket: Die Umsetzung wird zur Nagelprobe für das „rote Wien“

Mit dem Budget für 2026 sind die finanziellen Leitlinien Wiens festgelegt. Das Sparpaket umfasst Einsparungen in Höhe von 1,35 Milliarden Euro - durch reduzierte Ausgaben, zusätzliche Einnahmen und den Einsatz von Rücklagen. Entscheidend wird jedoch sein, wie diese Maßnahmen im Detail umgesetzt werden. Ein Kommentar.

Die Zahlen für das Budget 2026 liegen nun auf dem Tisch – und sie sind deutlich. Mit dem Budget 2026 reagiert Wien auf anhaltenden finanziellen Druck mit einem umfangreichen Sparpaket.

Die Beratung über den Voranschlag 2026 fand in der Sitzung des Wiener Gemeinderats am 16. und 17. Dezember 2025 statt. „Die ausgabenseitigen Einsparungen werden mit 1,35 Milliarden Euro beziffert, einnahmenseitig sind es zusätzliche 350 Millionen Euro. Außerdem werden rund 300 Millionen Euro an Rücklagen aufgelöst“, fasst DerStandard zusammen. So soll die Handlungsfähigkeit der Stadt Wien gesichert bleiben.

Welche Auswirkungen werden erwartet?

Doch so klar die Eckpunkte sind, so offen bleibt ihre Wirkung. Denn ein Budget entscheidet sich nicht nur an Summen, sondern auch an Prioritäten und der Ausgestaltung in den Details.

Die zentrale Frage lautet: Wo wird konkret gespart, wie wird gespart – und wen trifft es? Steigende Gebühren, verschobene Investitionen oder Kürzungen im System wirken sich unmittelbar auf den Alltag der Wiener:innen aus.

„Das Budget 2026 ist ein Balanceakt“, fasst die Wiener Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) im ORF die aktuelle Situation zusammen und stellt klar: „Auch im nächsten Jahr ist eine hohe Budgetdisziplin notwendig.“

Wien bekenne sich zur Budgetkonsolidierung, hielt sie mehrfach fest. Es werde – so sagen derzeit viele SPÖ-Vertreter:innen – mit „Augenmaß“ gespart.

Dass in vielen Bereichen gespart wird, ist bereits klar. Im Behindertenbereich wurden auch schon einige Kürzungen bei der Mindestsicherung angekündigt (siehe ORF, Falter).

Auch „der Fonds Soziales Wien übernimmt eine Rolle in der Konsolidierung – durch die zurückhaltende Anpassung der Tarife“, hieß es schon vor Wochen.

Konkret heißt das, dass Träger nur einen Bruchteil der Inflationsabgeltung bekommen und es bei einigen sogar zu Kürzungen kommen wird. All dies hat natürlich direkte Auswirkungen auf die Leistungen für Menschen mit Behinderungen. Allerdings wird auch der „Ausbau von dringend benötigten Plätzen der Behindertenhilfe“ angekündigt sowie ein neues günstiges Ticket für Menschen mit Behinderungen für die Wiener Linien vereinbart.

Bewertung des Sparpaket – verblasst das „rote Wien“?

„Wien entscheidet sich mit diesem Budget für Verlässlichkeit, Würde und soziale Sicherheit“, argumentiert SPÖ-Gemeinderätin Luise Däger-Gregori. SPÖ-Gemeinderätin und Sozialsprecherin Stefanie Vasold ergänzt: „Dieses Budget ist Ausdruck einer angespannten Lage. Aber es ist auch ein Beweis, dass Wien sein soziales Netz nicht zerreißt.“

Laut SPÖ ist die Realität jedoch auch folgende: Angesichts der Teuerung und der bestehenden finanziellen Rahmenbedingungen sei das Budget 2026 keines, mit dem große Sprünge möglich sind, aber weiterhin eines, das die höchsten Standards sicherstelle.

Die GRÜNE-Gemeinderätin Barbara Huemer sieht das anders und kritisiert Kürzungen im Sozialbereich: Wien sei immer stolz auf ihre sozialen Errungenschaften gewesen, diese würden jetzt „eiskalt abgebaut“.

In der gleichen Gemeinderatsitzung lehnte die FPÖ-Gemeinderätin Angela Schütz die angekündigten Kürzungen im Behindertenbereich als „unsozial“ ab.

Fazit: Bleibt Wien anders?

Mit dem Beschluss des Budgets ist die Debatte nicht abgeschlossen, sie beginnt erst. Entscheidend wird sein, ob das Sparpaket als fairer Beitrag zur Krisenbewältigung wahrgenommen wird oder als einseitige Belastung bestimmter Gruppen. Die Details machen den Unterschied.

Die eigentliche Bewährungsprobe für die Wiener Budgetpolitik liegt in der konkreten Umsetzung der Maßnahmen in den kommenden Jahren.

Ob das „rote Wien“ verblasst, wird sich auch daran zeigen, wie gerecht die Lasten verteilt werden und ob auch in Zeiten der Sparsamkeit Menschenrechte gewahrt bleiben.

Eine zentrale Frage wird auch sein, ob Betroffene und ihre Interessensvertretungen in die Prozesse einbezogen werden oder ob über ihre Köpfe hinweg entschieden wird.

In manchen Bundesländern erleben wir derzeit drastische Einschnitte im Behindertenbereich – Kürzungen, die erschüttern. Es bleibt abzuwarten, ob Wien auch in dieser Hinsicht seinem Anspruch gerecht bleibt, „anders“ zu sein.