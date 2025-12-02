SPÖ-Nussbaum zum Tag der Menschen mit Behinderung: Teilhabe in allen Lebensbereichen ermöglichen

Weichen für selbstbestimmtes Leben bereits im Schulsystem stellen

Parlamentsdirektion / PHOTO SIMONIS

Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen betont SPÖ-Nationalratsabgeordnete Verena Nussbaum, dass die Bundesregierung zurecht wichtige Schwerpunkte im Bereich der Inklusion setzt: „Menschen mit Behinderung stoßen in allen Lebensbereichen auf Hürden. Aufgabe der Politik ist es, Barrieren abzubauen und echte Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen. Unser Ziel ist ein Österreich, in dem Menschen mit Behinderungen ihre Rechte nicht einfordern müssen, sondern sie selbstverständlich vorfinden. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist dabei unser Kompass. Österreich muss diesen Weg konsequent weitergehen.“

Für ein inklusives Arbeitsleben sei es wichtig, die richtigen Weichen für eine spätere Berufstätigkeit bereits im Schulsystem zu stellen, so Nussbaum, die auf diesbezügliche Pläne der Bundesregierung verweist:

„In einem inklusiven Schulsystem mit dem Recht auf ein elftes und zwölftes Schuljahr sollen Kinder mit Behinderungen bereits zu Beginn ihres Lebens gleiche Rechte auf Bildung wie alle anderen Kinder bekommen. Das wirkt sich auf ihr ganzes Leben aus. Alle Kinder verdienen die gleichen Chancen“, so Nussbaum.

Im Bereich des Gewaltschutzes sieht der neue Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen einen verbesserten Schutz von Mädchen und Frauen mit Behinderung vor.