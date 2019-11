Sporthilfe-Gala: Das sind die Sportlerinnen und Sportler des Jahres

Per E-Mail teilen

Gewählt hatten Österreichs Sportjournalistinnen und Sportjournalisten. Wer gewann in der Kategorie Sportlerin bzw. Sportler des Jahres mit Behinderung?

Sporthilfe

Am 31. Oktober 2019 verfolgten rund 1.400 Gäste die glamouröse Gala in der Wiener Marx-Halle. „Marcel Hirscher ist zum sechsten Mal und zum fünften Mal in Folge zu Österreichs Sportler des Jahres gewählt worden“, berichtet der ORF von der auch im Fernsehen übertragenen Preisverleihung. Bei den Damen gewann die Eisschnellläuferin Vanessa Herzog.

Zum insgesamt 71. Mal wählten die Mitglieder von Sports Media Austria, der Vereinigung österreichischer Sportjournalistinnen und -journalisten, in sieben Kategorien Österreichs Sportlerinnen und Sportler des Jahres. (Siehe: Ergebnisse)

Zur Erinnerung: Bei den Behindertensportlerinnen gewann 2018 Claudia Lösch, bei den Behindertensportlern Thomas Geierspichler. Wer hat es heuer geschafft?

Kategorie: Sportlerin des Jahres mit Behinderung

In der Kategorie waren Carina Edlinger (Ski Nordisch), Heike Eder (Ski Alpin) und Katrin Neudolt (Badminton) als die besten Sportlerinnen nominiert.

Gewonnen hat Carina Edlinger (siehe sportlicher Erfolg) mit 220 Stimmen vor Katrin Neudolt (25 Stimmen) und Heike Eder (8 Stimmen).

„Ich möchte mich bei allen bedanken, die den Glauben an mich nie verloren haben. Es ist eine große Ehre, diesen Preis zu gewinnen“, freute sich die 21-Jährige nach der Bekanntgabe.

Kategorie: Sportler des Jahres mit Behinderung

In der Kategorie waren Walter Ablinger (Handbike), Josef Lahner (Ski Alpin) und Markus Salcher (Ski Alpin) als die besten Sportler nominiert.

Gewonnen hat Josef Lahner (siehe sportlicher Erfolg) mit 112 Stimmen vor Markus Salcher (74 Stimmen) und Walter Ablinger (29 Stimmen).

„Es gibt viele Sportler, die Großes leisten. Die Trophäe fühlt sich ganz schön schwer an“, hält Lahner bei der Übergabe fest.

SPORTLERIN UND SPORTLER DES JAHRES 2019 MIT BEHINDERUNG presented by POS Marketing und Hyundai Österreich🏆Wir gratulieren Carina Edlinger und Josef Lahner!(c) GEPA-pictures.com Gepostet von Österreichische Sporthilfe am Donnerstag, 31. Oktober 2019

Kategorie: Special Olympics

In dieser Kategorie gewannen Gabriele Kopf und Paul Vogl.