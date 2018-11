Per E-Mail teilen

Am 31. Oktober 2018 wurden die Sportlerinnen und Sportler des Jahres ausgezeichnet. Bei den Behindertensportlerinnen gewann Claudia Lösch, bei den Behindertensportlern Thomas Geierspichler.

GEPA/Christian

„Die Sportlerin und der Sportler des Jahres 2018 heißen so wie im Vorjahr: Snowboarderin Anna Gasser und Skistar Marcel Hirscher„, berichtet der ORF.

Auch bei den Behindertensportlerinnen und -sportlern setzten sich bekannte Persönlichkeiten durch.

„Claudia Lösch und Thomas Geierspichler sind Sportlerin und Sportler des Jahres mit Behinderung 2018. Am Mittwoch den 31. Oktobern wurden in der Marx-Halle in Wien vor 1.400 hochkarätigen Gästen bei der Lotterien Sporthilfe-Gala die begehrten Titel vergeben“, informiert das Österreichische Paralympische Committee (ÖPC).

Die Nominierten

Claudia Lösch setzte sich bei der Wahl gegen Speerwerferin Natalija Eder und Langläuferin Carina Edlinger durch; Thomas Geierspichler gegen den Läufer Günther Matzinger und Skifahrer Markus Salcher.