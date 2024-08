Bilder gehen um die ganze Welt und zeigen, dass Inklusion in Wien gelebt und aktiv unterstützt wird

Markus Sibrawa

„Wien spielt als Veranstaltungsort für internationale Turniere in der Weltelite mit. Das haben die 3×3-Basketball-Europameisterschaften in Wien eindeutig bewiesen. Damit geht auch ein Zeichen in die ganze Welt hinaus: Unsere Stadt ist ein Ort, an dem Zusammenhalt und Teamgeist ganz oben stehen“, so Sportstadtrat Peter Hacker.

Wien ist mit seinem niederschwelligen Zugang durch zahlreiche öffentlich zugängliche und kostenlose Sport- und Parkanlagen ein optimaler Austragungsort für internationale Sportevents.

Der FIBA 3×3-Europe-Cup fand zum 9. Mal statt – zum ersten Mal in Wien, nachdem bereits die 3×3-Basketball-Weltmeisterschaft letztes Jahr mit über 70.000 Besucherinnen und Besuchern ihre Wien-Premiere am Rathausplatz absolvierte.

„Ich möchte den beiden Nationalteams der Männer und bei den Rollstuhl-Basketballern der Männer von ganzem Herzen gratulieren – auch Nico Kaltenbrunner persönlich, der zum Most Valuable Player des Turniers gewählt wurde. Das ist ein unglaublicher Erfolg, vor heimischem Publikum bei einer unglaublichen Kulisse den Europatitel zu erringen. Ich konnte mich persönlich von der unglaublichen Stimmung vor Ort überzeugen und war wie alle anderen Zuseherinnen und Zuseher völlig mitgerissen. Die Bilder aus Wien gehen gerade um die ganze Welt und zeigen eindrucksvoll, dass Inklusion in Wien gelebt und aktiv unterstützt wird“, so Sportstadtrat Peter Hacker.

Die Europameisterschaft fand vor einer der beeindruckendsten Kulissen der Stadt statt – auf der Kaiserwiese. Bei freiem Eintritt in ein Stadion, das für über 4000 Besucherinnen und Besucher Platz bot. Es war eines der inklusivsten Sportevents der Sportgeschichte in Wien: Erstmals in der Geschichte mit den besten Rollstuhl-Basketballer*innen Europas.

„Nicht nur der sportliche Erfolg ist so besonders, sondern auch die Vorbildwirkung für tausende junge Menschen in unserer Stadt. 3×3-Basketball ist eine Trendsportart und die Stimmung und die Bilder werden noch viele junge Menschen dazu motivieren, sich sportlich zu bestätigen. Sie zeigen auch: Mit Teamgeist und Zusammenhalt ist alles möglich – auch eine Europameisterschaft zu gewinnen“, zeigt sich Sportstadtrat Hacker überzeugt.

„Besonders bedanken möchte ich mich auch bei allen Menschen, die den reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen in Wien ermöglicht haben. Der Basketballverband und der Behindertensportverband haben mit ihrer ausgezeichneten Zusammenarbeit nicht nur ein internationales Sportevent veranstaltet, sondern auch neue Maßstäbe bei Inklusion im Sport gesetzt“, so Sportstadtrat Peter Hacker abschließend.