Stadtrat Hacker zur rechtzeitigen Impfvormerkung: „Es braucht sich niemand Sorgen zu machen“

Seit 16. Jänner 2021 ist es möglich, sich in Wien online für eine Impfung vormerken zu lassen. Doch unklar blieb bisher, wie Menschen mit Behinderungen sich und ihre Unterstützungspersonen wie Persönliche Assistenz korrekt anmelden können, um gemeinsam geimpft zu werden.

Bei einer LIVE-Fragerunde – genannt „Q&A live!“ – am 15. Jänner 2021 abends mit dem Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker wollte die Wienerin Marion P. wissen, wie das mit Impfungen bei Persönlicher Assistenz ist.

Sie habe kürzlich gehört, dass laut Impfplan des Bundes Persönliche Assistenz schnell geimpft werden soll. (Hier die angesprochene Priorisierung des Gesundheitsministeriums). Vom Stadtrat wollte sie wissen, wo sie sich anmelden muss und diesen Umstand bekannt geben kann.

Stadtrat Hacker verwies in seiner Antwort auf die Wiener Vormerk-Plattform zur Corona-Schutzimpfung. Er ergänzt seine Antwort dann um den Hinweis, dass die Stadt Wien auch an jene Menschen mit Behinderungen „in mehreren Kanälen“ herantreten werde, die Leistungen von der Stadt Wien bekommen.

Das Informationsbedürfnis ist in Wien derzeit sehr hoch und viele Menschen mit Behinderungen wissen nicht genau, wie und wo sie sich, ihre Persönlichen AssistentInnen und im Haushalt lebende Familienmitglieder gemeinsam anmelden sollen.

„Es braucht sich niemand Sorgen zu machen, dass er den Zeitpunkt verpasst, ab dem es möglich ist, geimpft zu werden“, versucht der Gesundheitsstadtrat zu beruhigen.

Es bleibt trotzdem zu hoffen, dass Detailinformationen von den zuständigen Stellen sehr zeitnah zur Verfügung gestellt werden. Die Verunsicherung ist derzeit sehr hoch.

Minister Rudolf Anschober hielt am 13. Jänner 2021 fest:

Menschen mit Behinderungen, die von der Behindertenhilfe begleitet werden, sowie jene mit persönlicher Assistenz werden ebenfalls in Phase 1 geimpft. Auch Personal, das Menschen direkt unterstützt (z.B. mobile Pflege, Krankenpflege, 24-h-Pflege, persönliche Assistenz von Menschen mit Behinderungen), soll in dieser Phase geimpft werden.

Der Impfstoff für diese Personengruppen soll in eigenen Impfstellen (beispielsweise in Krankenanstalten oder in Kooperation mit Gemeinden) bereitgestellt werden, noch bevor Impfstoffe flächendeckend bei Hausärztinnen und Hausärzten verfügbar sein können.