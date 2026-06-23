Starke Hitze erwartet: Österreich bereitet sich auf Hitzewelle vor

Ab 25. Juni 2026 ist in Österreich mit einer Hitzewelle und starker Hitzebelastung zu rechnen.

BIZEPS / ChatGPT

Laut Geosphere Austria bedeutet dies, dass die mittlere gefühlte Temperatur über mindestens drei Tage 35 °C erreicht oder überschreitet. Zusätzlich ist davon auszugehen, dass die Temperaturen auch in der Nacht nicht unter 20 °C sinken.

Gerade für ältere Menschen, Kinder, chronisch kranke Personen sowie Menschen mit Pflege- und Betreuungsbedarf kann große Hitze gesundheitlich belastend sein. Hitzebedingte Beschwerden lassen sich jedoch durch rechtzeitige Vorsorge und richtiges Verhalten oft vermeiden.

Wichtig sind insbesondere ausreichendes Trinken, das Meiden direkter Sonne, das Kühlen von Wohnräumen sowie besondere Aufmerksamkeit gegenüber gefährdeten Personen.

Aktuelle Wetterprognosen sind auf der Website von Geosphere Austria abrufbar. Laufende Wetterwarnungen informieren über die aktuelle Warnlage.

Praktische Tipps

Weitere hilfreiche Informationen und praktische Tipps bieten unter anderem Hinweise zur Hitzewelle, der Wiener Hitzeratgeber, der Leitfaden Hitzemaßnahmenplan sowie die Informationen zu kühlen Orten über Cooles Wien.