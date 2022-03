Starke Leistung: Katrin Neudolt qualifizierte sich für die Badminton Europameisterschaften

Per E-Mail teilen

Aufgrund ihrer guten Leistungen bei Turnieren im Jahr 2021 ist nun fix: Sie wird an den European Championships in Badminton von 25. bis 30. April 2022 in Madrid teilnehmen. Doch sie hat heuer noch ein größeres Ziel, verrät sie im BIZEPS-Interview.

Michaela Mathis

Katrin Neudolt ist gehörlose Spitzensportlerin und hat so ziemlich alles in Badminton gewonnen, was es bei Wettkämpfen für gehörlose Sportlerinnen in Österreich zu gewinnen gibt – und das mehrfach.

Sie ist allerdings darüber hinaus auch so gut, dass sie aktive Heeressportlerin und aktuelle Staatsmeisterin im Einzel in Österreich ist. Keine österreichische Sportlerin – ob behindert oder nichtbehindert – ist so spielstark wie sie.

Am 16. März 2022 wies sie auf Instagram auf ihren nächsten beeindruckenden Erfolg hin:

Als erste gehörlose Athletin qualifizierte ich mich für die Badminton Europameisterschaften (nicht-behinderten) in Madrid! Ein kleiner Traum wird wahr und die harte Arbeit macht sich bezahlt!

Katrin Neudolt im BIZEPS-Interview

BIZEPS: Wie kam es zur erfolgreichen Qualifikation für die Badminton Europameisterschaften?

Katrin Neudolt: Es gab kein spezielles Turnier. Es müssen quasi Weltranglistenpunkte gesammelt werden. Sprich je mehr Turniere mit guten Ergebnissen desto höher ist die Chance sich für die Europameisterschaften, Weltmeisterschaften bzw. Olympia zu qualifizieren. Ausschlaggebend waren meine guten Ergebnisse bei Turnieren im Jahr 2021.

BIZEPS: Kam die Qualifikation für Sie überraschend?

Katrin Neudolt: Ganz so überraschend war es nicht, letztes Mal war ich schon sehr knapp dran mich zu qualifizieren, diesmal hat es geklappt.

Aber ich rechnete nicht wirklich damit, da es unmittelbar vor dem Deaflympics stattfindet und ich den Fokus auf dieses Event gelegt habe, dem ich seit mehr als 4 Jahren alles untergeordnet habe.

BIZEPS: Was sind Ihre Erwartungen bei den Deaflympics (Gehörlosen-Weltspiele) im Mai 2022 in Brasilien und was möchten Sie erreichen?

Katrin Neudolt: Der Wunsch und das Ziel ist eine Medaille für Österreich zu holen. Ich habe dem Gewinn einer Medaille bei den Deaflympics die letzten Jahre alles untergeordnet.

Es wird sehr, sehr schwer werden, weil die meisten starken Gegnerinnen habe ich seit mehr als 4 Jahren nicht mehr gesehen. Vor allem werden neue Gesichter aus Asien zu sehen sein. Quasi ist alles wie neu gewürfelt. Jedoch werde ich voraussichtlich als Nr. 2 gesetzt sein.

BIZEPS: Viel Erfolg bei den Badminton Europameisterschaften in Spanien und natürlich besonders für die Deaflympics in Brasilien halten wir die Daumen!