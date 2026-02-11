Starkes Fahrgastjahr 2025 für die Badner Bahn

2025 brachte zweitbestes Fahrgastergebnis, 600.000 mehr Fahrgäste

WLB / Zinner

Die Badner Bahn verzeichnete 2025 ihr zweitbestes Fahrgastergebnis überhaupt.

Über 15,3 Millionen Fahrgäste nutzten die Badner Bahn auf der Strecke von Wien Oper bis Baden Josefsplatz. Gegenüber 2024 bedeutet das einen weiteren Fahrgastanstieg von vier Prozent bzw. gut 600.000 Fahrgästen.

Die neuen TW500-Fahrzeuge sorgen für spürbar mehr Komfort und haben entscheidend zu dieser positiven Entwicklung beigetragen.

Modernisierung der Fahrzeugflotte und besseres Angebot

Durch Taktverdichtungen, zusätzliche Zugsgarnituren und damit mehr Kapazitäten sowie die Einführung des Nachtverkehrs Ende 2023 zwischen Wien und Wiener Neudorf hat die Badner Bahn in den letzten Jahren weiter an Attraktivität gewonnen.

Besonders die Modernisierung der Fahrzeugflotte seit Anfang 2023 hat den Komfort für Fahrgäste weiter gesteigert. Die Ausrollung der neuen Baureihe TW500 wurde Mitte 2025 abgeschlossen.

Seither stehen 34 barrierefreie und klimatisierte Garnituren mit mehr Sitzplätzen als frühere Modelle zur Verfügung. Gleichzeitig sind die letzten Hochflurzüge der Serie TW100 nur noch sporadisch auf der Strecke.