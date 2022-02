Start der Paralympischen Winterspiele in Peking – So barrierefrei wird die Berichterstattung des ORF

Vom 4. März bis 13. März 2022 finden in Peking die Paralympischen Winterspiele statt. BIZEPS hat nachgefragt, wie es in puncto Barrierefreiheit bei den Übertragungen des ORF aussieht.

BIZEPS

Am 4. März 2022 ist es soweit. Die paralympischen Winterspiele starten in Peking. Laut ORF treten 16 Athletinnen und Athleten aus Österreich bei den paralympischen Winterspielen in Peking an.

Die Live Berichterstattung des ORF startet am 4. März 2022 mit der Eröffnung. Täglich wird in ORF 1, ORF Sport + über die Wettbewerbe berichtet.

Auch gibt es ausführliche Zusammenfassungen der Wettbewerbtage und das virtuelle Österreichhaus, aus dem täglich aus Wien und Peking berichtet wird.

Untertitel und Audiodeskription

BIZEPS wollte vom ORF wissen, was in Sachen Barrierefreiheit bei der Berichterstattung über die paralympischen Winterspiele geplant ist.

Lisa Zuckerstätter ist Leiterin des Access Services des ORF. Sie teilte BIZEPS Folgendes mit: