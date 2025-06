Start für den Österreichischen Inklusionspreis 2025: Jetzt einreichen!

Per E-Mail teilen

Der Österreichische Inklusionspreis ist eine Initiative der Lebenshilfe Österreich und der Österreichischen Lotterien.

BIZEPS

Bereits zum 8. Mal wird heuer der Österreichische Inklusionspreis vergeben. Ab 5. Juni 2025 können wieder Projekte eingereicht werden, die zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen beitragen.

Gesucht werden Projekte und Initiativen, die in Österreich dazu beitragen, dass Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt leben und an der Gesellschaft teilhaben können. Einreichen können alle: Organisationen, Einzelpersonen, Unternehmen, Schulen, private Vereine und andere Initiativen. Die Einreichung erfolgt online auf der Website: www.inklusionspreis.at – und ist ab 5. Juni bis inklusive 8. September 2025 möglich.

Es gibt diesmal sechs Kategorien: Bildung, Arbeit & Wirtschaft, Gesundheit, Medien & Kommunikation, Technologie & Digitalisierung, Freizeit & Kultur.

Aus allen eingereichten Projekten wählt eine unabhängige Fach-Jury in jeder Kategorie eine*n Gewinner*in aus. Zusätzlich erhält ein besonders herausragendes Projekt den Förderpreis der Österreichischen Lotterien, diesmal in Höhe von 10.000 Euro. Ein besonders innovatives Projekt der Lebenshilfe wird zudem mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

Am 2. Dezember 2025, am Vorabend des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen, werden die Gewinner*innen bekanntgegeben und die Preise überreicht. Die feierliche Gala findet heuer erstmals in der Aula der Wissenschaften im 1. Wiener Gemeindebezirk statt.

Hanna Kamrat, Vizepräsidentin der Lebenshilfe Österreich und Jury-Mitglied: