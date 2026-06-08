Startschuss für den Österreichischen Inklusionspreis 2026: Einreichungen ab sofort möglich

Bereits zum 9. Mal wird heuer der Österreichische Inklusionspreis vergeben. Ab 8. Juni können wieder Projekte eingereicht werden, die zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen beitragen. Der Österreichische Inklusionspreis ist eine Initiative der Lebenshilfe Österreich und der Österreichischen Lotterien.

Lebenshilfe Österreich

Welche Projekte und Initiativen in Österreich machen einen echten Unterschied im Leben von Menschen mit Behinderungen? Das ist das zentrale Kriterium des Österreichischen Inklusionspreises. Gesucht werden Vorhaben, die selbstbestimmtes Leben fördern, Barrieren abbauen und gesellschaftliche Teilhabe vorantreiben.

Mitmachen können alle, ob Organisationen, Unternehmen, Schulen, Vereine, Einzelpersonen oder private Initiativen. Eingereicht wird online unter www.inklusionspreis.at, die Einreichfrist läuft vom 8. Juni bis einschließlich 7. September 2026.

Der Preis wird in folgenden Kategorien vergeben: Bildung, Arbeit & Wirtschaft, Gesundheit, Medien & Kommunikation, Technologie & Digitalisierung, Freizeit & Kultur. Aus allen eingereichten Projekten wählt eine unabhängige Fach-Jury in jeder Kategorie eine*n Gewinner*in aus.

Zusätzlich erhält ein besonders herausragendes Projekt den Förderpreis der Österreichischen Lotterien, diesmal in Höhe von 10.000 Euro. Ein besonders innovatives Projekt der Lebenshilfe wird zudem mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

Am 2. Dezember, am Vorabend des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen, werden die Gewinner*innen bekanntgegeben und die Preise überreicht. Die feierliche Gala findet in der Expedithalle der Ankerbrotfabrik in Wien statt.

Hanna Kamrat, Vizepräsidentin der Lebenshilfe Österreich und Jury-Mitglied: „Inklusion passiert nicht einfach von selbst, sie braucht Menschen, die täglich daran arbeiten. Mit dem Inklusionspreis machen wir genau diese Arbeit sichtbar. Ich lade alle ein, ihre Projekte einzureichen und zu zeigen, was in Österreich bereits möglich ist.“

Erwin van Lambaart, Generaldirektor der Österreichischen Lotterien: „Der Österreichische Inklusionspreis zeigt Jahr für Jahr eindrucksvoll, wie vielfältig und wirkungsvoll Engagement für gesellschaftliche Teilhabe in Österreich ist.“