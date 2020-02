Steiermark wieder Vorbild

Seit 4. Februar 2020 gilt anpassbarer Wohnraum wieder als Verpflichtung für beinahe 100 % im Neubau.

BilderBox.com

Im Steiermärkischen Baugesetz wurden Änderungen beschlossen, die nun am 3. Februar 2020 im Landesgesetzblatt veröffentlicht wurden. Die Änderungen wurden im Rahmen der Baugesetznovelle 2019 am 19. November beschlossen und sind nun seit 4. Februar 2020 in Kraft.

§ 76 Abs 4 im Steiermärkischen Baugesetz lautet nun:

(4) Wohngebäude (Neubauten und solche, die durch Nutzungsänderungen entstehen) mit mehr als drei Wohnungen sind nach den Grundsätzen für den anpassbaren Wohnbau zu planen und zu errichten. Für den anpassbaren Wohnbau müssen jedenfalls die Anforderungen nach Abs. 2 Z 1 und 3 eingehalten werden. In Verbindungswegen sind Stufen, Schwellen und ähnliche Hindernisse grundsätzlich zu vermeiden.

Wichtige Verbesserung

Was so unscheinbar zu lesen ist, stellt eine wesentliche Verbesserung für die Barrierefreiheit dar. Mit dieser Novelle wurde in der Steiermark wieder jener vorbildlicher Standard Gesetz, der bei beinahe allen Wohnungen anpassbaren Wohnraum vorschreibt.

Mit Schrecken erinnern wir uns an das Jahr 2015 zurück, wo der öffentliche Druck mancherorts dazu geführt hat Barrierefreiheit und auch anpassbaren Wohnraum als Luxus darzustellen, den man nur in Ausnahmefällen oder in engem Rahmen anbieten will.

In der Steiermark wurde beispielsweise der seit 2011 für alle verpflichtend geregelte anpassbare Wohnraum mit einer Novelle 2015 auf 25 % der Wohnungen bzw. der Fläche im Neubau reduziert. Eine Vielzahl von kritischen Stellungnahmen war die Folge, die die Details dieses Rückschritts klar aufzeigten und auch benannten.

Schritt zur Inklusion

Der Unsinn wurde nun wieder beendet und die besseren Argumente haben sich durchgesetzt. Seit 4. Februar 2020 gilt anpassbarer Wohnraum wieder als Verpflichtung für beinahe 100 % im Neubau. Dies ist äußerst erfreulich und eine wichtige Maßnahme zur Inklusion im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention.

Übrigens: Das Land Steiermark bietet unter www.technik.steiermark.at eine Vielzahl von Informationen in diesem Bereich an – auch zum Thema Barrierefreiheit.