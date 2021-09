Stephanie Aeffner in den Deutschen Bundestag gewählt

Wolfgang Schäuble, der wieder als Direktkandidat in den Bundestag gewählt wurde, wird zukünftig nicht mehr der einzige Rollstuhlnutzer im Deutschen Bundestag sein.

Die bisherige Landesbehindertenbeauftragte von Baden-Württemberg, Stephanie Aeffner, wird zukünftig dem Deutschen Bundestag für die Grünen angehören und sich dort sicher im Gegensatz zu Wolfgang Schäuble auch in Sachen Behindertenpolitik aktiv einbringen.

Das freut besonders auch Michael Gerr als Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik der Grünen, der sich in den letzten Jahren für mehr Vielfalt in den Parlamenten eingesetzt hat:

Herzliche Glückwünsche an Steffi Aeffner zum Einzug in den Bundestag! Du mögest am neuen Platz eine inklusive Gesellschaft und menschenrechtsbasierte Sozial- und Gesellschaftspolitik vorantreiben. Es wurde höchste Zeit, dass eine Frau mit Behinderung Teil der Grünen Fraktion wird. Mit Steffi ist ein Einstieg in bessere Repräsentation behinderter Menschen bei Bündnis 90/DIE GRÜNEN geschafft. Das kann aber nur ein Anfang sein, denn Menschen mit Behinderung sind im Parlament wie bei den Grünen weiterhin stark unterrepräsentiert.