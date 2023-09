Straßenbahnen in Wien: Stand der Dinge in Bezug auf die Barrierefreiheit

Die Wiener Linien setzen ihren Plan zur Umstellung auf barrierefreie Straßenbahnen weiterhin um. Wie sieht der aktuelle Bestand an Straßenbahnen mit Stufen aus?

Wiener Linien / Manfred Helmer

Die neuesten Daten, die von Andrea Zefferer, der Pressesprecherin der Wiener Linien, am 4. September 2023 BIZEPS bereitgestellt wurden, geben einen Überblick über den aktuellen Stand dieser Bemühungen.

Gemäß den aktuellen Zahlen sind zurzeit 332 „ULF“ (alte Niederflurstraßenbahnen), 58 „Flexity“ (neue Niederflurstraßenbahnen) und 99 „E2“ (Hochflurstraßenbahn mit Stufen) in Wien in Betrieb. (Am Bild oben ist links eine E2, in der Mitte ein Flexity und rechts ein ULF zu sehen.)

Es ist zu bemerken, dass nun weniger als 100 der älteren, mit Stufen ausgestatteten Straßenbahnen unterwegs sind.

Flexity nun auch auf Linie 46

Dies ist ein Teil der langfristigen Strategie der Stadt, die Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr kontinuierlich zu erhöhen. Die Erweiterung des Einsatzbereichs der Flexity Straßenbahnen, die jetzt auch auf der Linie 46 verkehren, ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.

Langsame Umsetzung der Barrierefreiheit

Dennoch ist der Umstellungsprozess ein langsamer und komplexer. Die spezifischen Gründe für die langsame Umsetzung der Barrierefreiheit in Wien können in einem detaillierten Artikel auf der Website BIZEPS nachgelesen werden.

Der Artikel, der unter diesem Link abrufbar ist, analysiert die verschiedenen Herausforderungen und Komplexitäten, die mit dieser Umstellung einhergehen.