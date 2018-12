Streit um Hitlers Geburtshaus geht weiter

Per E-Mail teilen

Ein jahrelanger Streit zwischen der Republik Österreich und der Eigentümerin wird mit aller juristischer Vehemenz geführt. Schlussendlich hat die Republik eine Enteignung durchgeführt; nun wird um die Höhe der Abgeltung gestritten.

Das Hitler Geburtshaus in Braunau/Oberösterreich war seit Jahren Thema in den Medien. Seit 1972 ist das Haus an das Innenministerium vermietet. Das Geburtshaus soll nicht als Pilgerstätte für Rechtsextremisten dienen; schlussendlich wurde sogar eine Enteignung überlegt.

Eine Expertenkommission des Bundesministeriums für Inneres zeigt in einem kurzen Bericht Möglichkeiten der Verwendung auf. Sie empfiehlt – neben einer „tiefgreifenden architektonischen Umgestaltung“ eine „sozial-karitative oder behördlich-administrative Nutzung der Liegenschaft“. Besonders die mögliche Nutzung als „Behindertenheim“ oder „Behindertenwerkstätte“ fiel bei den zuständigen Politikern auf fruchtbaren Boden und man überlegt, das Gebäude wiederum der Lebenshilfe Oberösterreich anzubieten.

„Die Diskussionen rund um die Enteignung des Geburtshauses von Adolf Hitler und eine mögliche zukünftige Verwendung des Gebäudes durch den Österreichischen Staat haben national wie international für Schlagzeilen gesorgt“, informierte BIZEPS im Frühjahr 2017 und kritisierten die geplante Verwendung durch die Lebenshilfe Österreich.

Thema wurde dies nach einem Ö1-Interview mit dem damaligen OÖ-Landeshauptmann Pühringer in dem er sagte: „Der Bund wird die Baumaßnahmen ja entsprechend setzen. Und wir werden dann der Lebenshilfe anbieten, dort ein Behindertenhaus zu führen. Weil wir glauben, dass das die günstigste Verwendung ist.“

Republik enteignete – nun wird um die Höhe der Abgeltung gestritten

Nach Diskussionen wurde vom österreichischen Parlament ein Gesetz verabschiedet worden und die Eigentümerin des Hauses enteignet. Doch damit war die Angelegenheit noch lange nicht erledigt.

„Die frühere Eigentümerin war für die Enteignung mit 310.000 Euro entschädigt worden“, berichtete Ende 2018 die Presse und verweist auf Gutachten im Rahmen eines Gerichtsverfahrens, die das Haus zwischen 812.000 bis 1,5 Millionen Euro bewerten. Um diese Abgeltungssumme wird nun vor Gericht gestritten.

Die Eigentümerin bekämpft auch noch immer die Enteignung; bisher erfolglos.