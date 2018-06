SubsGuide – Für mehr Untertitel

Neu entwickelte Webseite soll das Untertitelangebot verbessern.

Christof Kain

Stellen Sie sich vor, Sie gehen ins Theater oder ins Kino und müssen Ihre Freundinnen und Freunde fragen, worum es in dem Stück oder im Film eigentlich geht. Genauso ging es dem gehörlosen Christof Kain.

Fehlende Untertitel und kaum vorhandene Begleittexte „behinderten“ seine kulturelle Teilhabe. Untertitel sind für Menschen mit einer Hörbehinderung unerlässlich. Aber auch hörende Menschen profitieren von Untertiteln, wenn sie zum Beispiel eine Sprache erst erlernen.

Für Christof Kain gaben seine Erfahrungen den Ausschlag, eine Bewertungsplattform für Untertitel, genannt SubsGuide, einzurichten. Schon 2011 nahm er mit seiner Idee am Social Impact Award in Wien teil und schaffte es dort auch ins Finale. Fehlende Mittel führten aber dazu, dass das Projekt sieben Jahre lang nicht umgesetzt werden konnte. Am 18. Mai 2018 ging SubsGuide an den Start.

So funktioniert sie

„SubsGuide soll das Untertitelangebot im öffentlichen Bereich und somit die Lebensqualität aller Mitmenschen verbessern“, so Christof Kain über sein Projekt.

So geht’s: Sie gehen ins Kino XY, dort gibt es aber keine Untertitel im Programm. Dann können Sie auf die SubsGuide Webseite gehen, dort überprüfen Sie, ob es einen entsprechenden Eintrag schon gibt. Wenn ja, und die Daten stimmen, können Sie einfach mittels Sternevergabe eine Bewertung abgeben. Das Punktesystem reicht von 1 bis 5.

Gibt es keinen Eintrag, können Sie unter „Mach mit!“ einen Eintrag erstellen.

Mitmachen kann übrigens jeder, egal ob mit oder ohne Hörbehinderung.

Die Website möchte nicht nur Missstände im Bereich der Untertitelung aufzeigen, wenn ein Angebot mindestens drei befriedigende bis ungenügende Bewertungen bekommen hat, wird mit dem Unternehmen Kontakt aufgenommen, mit dem Vorschlag, ihr Angebot zu verbessern oder auszubauen. Bei Härtefällen können auch Schlichtungsverfahren nach dem Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz eingeleitet werden.

Untertitel eine wichtige Unterstützung im Alltag

Untertitel werden in vielen Bereichen gebraucht. Man benötigt sie in Bildungseinrichtungen wie Schulen, Universitäten und anderen Weiterbildungseinrichtungen. Sie sind auch wichtig im kulturellen Bereich, sei das nun bei Veranstaltungen, im Theater, im Kino oder in der Oper.

Sie erleichtern die Mobilität im öffentlichen Verkehr, da sie helfen, wichtige Durchsagen mitzubekommen. Im Bereich Untertitelung gibt es noch einiges zu tun. Dies zeigt nicht nur die Jahresbilanz des ORF. Unter der Rubrik „News“ finden sich auf der SubsGuide Webseite schon einige Beispiele, die die mangelhafte Untertitelung bzw. ihr Fehlen aufzeigen.

Ob das Projekt von Christof Kain einen Wandel bezüglich der Untertitelung bewirken kann, wird die Zukunft zeigen. Ein guter erster Schritt ist es allemal.