Tabu und Inklusion – Die neue Ausgabe der „Zeitschrift Menschen“

In Zeiten wachsender Angriffe auf Inklusion ist es besonders wichtig, auch unbequeme Fragen nicht zu tabuisieren.

Zeitschrift Menschen

Inklusion ist kein widerspruchsfreies Projekt – sie fordert theoretische Klarheit und die Bereitschaft, Irritationen auszuhalten.

Das Heft 5–6/2025 widmet sich dem Spannungsfeld von „Tabu und Inklusion“: Beiträge beleuchten das Theorie-Praxis-Problem, das Sprechen über Sexualität und Behinderung, emotionale Reaktionen auf Behinderung, chronischen Schmerz sowie schulischen Umsetzungsdruck. Hinterfragt werden auch Verheißungen wie Selbstbestimmung und Chancengerechtigkeit.

Zugleich zeigt sich: Tabubrüche verlangen Mut – und gelungene Beispiele beweisen, dass Inklusion trotz gegenläufiger Trends möglich bleibt.

Die Zeitschrift kann für 17 Euro (außerhalb von Österreich 20 Euro) inkl. MwSt. und Versandkosten über www.zeitschriftmenschen.at bestellt werden.