Tag der Frau: Start der Nominierungsfrist für den internationalen Her Abilities Award für Frauen mit Behinderungen

Licht für die Welt startet zum Internationalen Tag der Frau, morgen am 8. März, die Frist für die Nominierungen für den Her Abilities Award, dem internationalen Preis für Frauen mit Behinderungen.

Der Preis wird auch 2019 wieder an drei Frauen in drei unterschiedlichen Kategorien vergeben. Er soll die Leistungen von Frauen mit Behinderungen weltweit würdigen und auszeichnen. Der Preis wurde 2018 von Licht für die Welt zusammen mit der äthiopischen Menschenrechtsaktivistin und Trägerin des Right Livelihood Award, Yetnebersh Nigussie initiiert.

2018 wurden 158 Frauen mit Behinderungen aus 52 Ländern nominiert, darunter auch vier Österreicherinnen. Die Frist für die Einreichung endet am 21. Juni 2019. Die Preisträgerinnen werden am 20. November bekannt gegeben.

„Wir hoffen heuer mehr großartige nominierte Frauen mit Behinderungen aus ganz Österreich zu bekommen. Denn es gibt bei uns sowohl erfolgreiche Sportlerinnen wie auch Frauen mit Behinderungen aus Kunst, Kultur, Wissenschaft und Entwicklungszusammenarbeit“, so die Geschäftsführerin von Licht für die Welt in Österreich, Sabine Prenn.

Seit heuer ist erstmals auch Heidemarie Egger vom Österreichischen Behindertenrat ein Teil der internationalen Jury.

Wie schon 2018 werden die Preise in drei Kategorien verliehen: Gesundheit und Bildung (z.B. Lehrerinnen, Schuldirektorinnen, Professorinnen, Ärztinnen oder Mitarbeiterinnen im Gesundheitsbereich); Rechte (Kämpferinnen für Inklusion und die Rechte von Menschen mit Behinderungen – aus öffentlichen oder privaten Organisationen, Regierungen, Unternehmen oder lokalen Gemeinschaften); Kunst, Kultur & Sport (Künstlerinnen, Schauspielerinnen, Dichterinnen, Schriftstellerinnen, Paralympionikinnen und andere erfolgreiche Sportlerinnen).