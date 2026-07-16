Taktiles Modell der Secession macht Architektur fühlbar

Die Wiener Secession hat ihr Angebot für mehr Barrierefreiheit erweitert. Seit Juni 2026 lädt ein taktiles Modell des Gebäudes dazu ein, die Architektur mit den Händen zu erkunden.

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Das Modell aus Bronze befindet sich zwischen dem Marc-Anton-Monument und dem Aufzug zur U-Bahn in der Friedrichstraße 12 in Wien. Es führt auch ein Blindenleitliniensystem zum Modell. Es wurde im Maßstab 1:50 angefertigt und ist seit Mitte Juni 2026 rund um die Uhr kostenlos zugänglich. (Siehe Video)

Die Secession gehört zu den bekanntesten Bauwerken des Wiener Jugendstils. Das von Joseph Maria Olbrich entworfene Gebäude ist für seine klare Form und die auffällige goldene Kuppel bekannt. Diese und weitere architektonische Merkmale können mit dem neuen Modell erstmals ertastet werden.

Vor allem blinde und sehbehinderte Menschen erhalten dadurch die Möglichkeit, die Architektur des Gebäudes kennenzulernen. Gleichzeitig lädt das Tastmodell alle Besucher:innen dazu ein, die Secession nicht nur mit den Augen, sondern auch mit den Händen zu entdecken.

„Charakteristische Elemente wie die klare Geometrie des Baukörpers, der Wanddekor und die markante Kuppel können erstmals ertastet werden“, hält die Secession in einer Aussendung fest.

Das Modell wurde gemeinsam mit Margarete Waba und Veronika Mayer vom Blinden- und Sehbehindertenverband Wien, Niederösterreich und Burgenland entwickelt. Für die Umsetzung waren der Modellbauer Ruben Mahler und die Kunstgießerei Loderer verantwortlich.

Auch der Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich (BSVÖ) hebt die Bedeutung des Projekts hervor. Barrierefreiheit beginne oft schon vor dem Eingang eines Museums. Das neue Tastmodell zeige, wie Kulturangebote für mehr Menschen zugänglich gemacht werden können.

Mit dem dauerhaft zugänglichen Tastmodell setzt die Secession einen weiteren Schritt für mehr Barrierefreiheit und Teilhabe im öffentlichen Raum.