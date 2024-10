Theresia Degener – Ein Abschied, der uns alle bewegt

Per E-Mail teilen

Jürgen Dusel

„Ein Abschied, der uns alle bewegt: Die Juristin und Aktivistin Prof. Dr. Theresia Degener, eine Wegbereiterin der Inklusion und eine der treibenden Kräfte hinter der UN-Behindertenrechtskonvention, verabschiedet sich mit einer Vorlesung im Auditorium der EvH Bochum.“

Dieser Facebook-Post des Bundesbehindertenbeauftragten der Bundesregierung, Jürgen Dusel, macht deutlich, welche Rolle Prof. Dr. Theresia Degener für die deutsche und internationale Behindertenbewegung und Menschenrechtspolitik hat. Heute, am 22. Oktober hielt sie ihre Abschiedsvorlesung an der evangelischen Hochschule in Bochum, wo sie viele Jahre lang lehrte und beschäftigt war.

Im Facebook-Post von Jürgen Dusel heißt es:

Als Vorsitzende des UN-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat sie maßgeblich zur Entstehung der UN-Behindertenrechtskonvention beigetragen und die Inklusion nicht nur in Deutschland, sondern weltweit vorangetrieben. Mit ihrer Forschungsarbeit im Bereich der Disability Studies und als Leiterin des Bochumer Zentrums für Disability Studies (BODYS) hat sie die Rechte von Menschen mit Behinderungen nachhaltig gestärkt und unzählige Menschen inspiriert. Jürgen Dusel sagt Danke, Theresia Degener, für Deinen unermüdlichen Einsatz!

Im Beitrag von Jürgen Dusel heißt es: „Liebe Theresia Degener. Ohne Deine wegweisende Arbeit wäre die Inklusion in Deutschland und sogar weltweit lange nicht dort, wo sie heute steht! Dir gilt mein größter Dank. Dein Jürgen Dusel.“