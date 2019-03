„ThisAble“ – Behindertengerechtes IKEA-Zubehör?

Per E-Mail teilen

Zubehör für IKEA-Produkte zum selbst Ausdrucken. Barrierefreiheit als Bastelarbeit?

IKEA/ThisAbles

Die schwedische Möbelkette IKEA wirbt mit benutzerfreundlicheren Produkten für Menschen mit Behinderungen. Dazu hat IKEA in Israel in Kooperation mit zwei gemeinnützigen Organisationen (Milbat und Access Israel) unter anderem entsprechende Produkte für den Haushalt entwickelt. Die 13 Behelfe mit dem Oberbegriff „ThisAbles“ und ihre Handhabung wird auf YouTube von Menschen mit Behinderungen vorgeführt.

Es handelt sich zum Beispiel um anwenderfreundlichere Lichtschalter, größere Griffe für Schränke oder praktische Aufbewahrungssysteme. Diese 3D-Drucke werden an die Möbel angebracht oder fixiert. Eine detaillierte Anleitung gibt es zum Herunterladen auf „ThisAbles IKEA“.

Diese 3D-Behelfe sind jedoch nicht in den IKEA Filialen selbst zu kaufen. KundInnen müssen sich um die Ausarbeitung der 3D-Zusatzelemente selbst kümmern. Doch warum verkauft IKEA diese Zusätze nicht direkt in seinen Filialen? Davon würden nicht nur Menschen mit Behinderungen profitieren, sondern alle Menschen gleichermaßen. Will IKEA womöglich ein falsches Gefühl von „IKEA ist inklusiv“ transportieren?

Video zum Projekt