Tirol: Erster Behindertenanwalt bei der Landesvolksanwältin vorgestellt

Neues Teilhabegesetz als wichtige Basis für dessen Arbeit

Land Tirol

Im Dezember 2017 wurde im Rahmen einer Novellierung des Gesetzes über den Landesvolksanwalt im Tiroler Landtag beschlossen, dass anstelle des bisher tätigen Behindertenansprechpartners ein eigener Behindertenanwalt installiert wird.

„Bereits im Jahr 1999 hat der Tiroler Landtag bei der Landesvolksanwaltschaft einen eigenen „Behindertenansprechpartner“ eingerichtet. In seinem ersten Jahr suchten 224 Menschen bei ihm Rat und Unterstützung, im vergangenen Jahr waren es bereits weit über 800“, informiert Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann im Rahmen einer Pressekonferenz.

„Generell weist schon seit Jahren der Sozial- und Behindertenbereich den größten Anteil an Beratungs- und Beschwerdefällen bei der Landesvolksanwaltschaft auf, umso wichtiger ist es, dass wir diesen Menschen noch rascher und zielgerichteter helfen können“.

„Die Landesvolksanwaltschaft verfügt bereits seit über 18 Jahren mit Christoph Wötzer über einen äußerst engagierten Behindertenansprechpartner. Um alle Menschen mit Beeinträchtigung bei der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben noch stärker unterstützen zu können, hat das Land Tirol diese Stelle zu einem Behindertenanwalt aufgewertet. Zur Aufgabe des künftigen Behindertenanwaltes Kristof Widhalm zählt nicht nur die Beratung von Behinderten und deren Angehörigen, sondern auch die Beschwerdeprüfung“, informiert Landesvolksanwältin Maria Luise Berger. „Als Landesvolksanwältin freut es mich sehr, dass die Wichtigkeit dieser Stelle erkannt wurde und der Behindertenanwalt in meinem Büro eingerichtet wird“.

Der gebürtige Vorarlberger Kristof Widhalm hat an der Universität Innsbruck Rechtswissenschaften studiert. Nach dem Gerichtspraktikum war er von 2007 bis 2016 in der Abteilung Bildung des Amtes der Tiroler Landesregierung tätig, seit März 2016 ist er der Landesvolksanwältin dienstzugeteilt, wobei er seit 2017 fast ausschließlich im Sozial- und Behindertenbereich eingesetzt ist. Als externer Lehrbeauftragter ist Widhalm außerdem seit 2015 am Institut für LehrerInnenbildung und Schulforschung an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck tätig.

„Mit dem Tiroler Teilhabegesetz, das am 1. Juli in Kraft getreten ist, wurde – wie es der Name schon sagt – die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in den Mittelpunkt gestellt“, betont Soziallandesrätin Gabriele Fischer.

Schon bei den Vorarbeiten zur Novellierung des Gesetzes wurde ein Prozess in Gang gesetzt, der seinesgleichen sucht: „Ganz bewusst wurden Menschen mit Behinderungen eng in die Entscheidungsfindung und Ausgestaltung des Gesetzes eingebunden. Dies begann bei der umfangreichen Leistungsbeschreibung und der Festlegung der Qualitätsstandards in der Behindertenhilfe, wurde beim Forumtheater fortgesetzt und findet auch seinen Niederschlag in der jüngst eingerichteten NutzerInnen-Vertretung, die sich aus Menschen mit Behinderungen zusammensetzt, die Leistungen der Tiroler Behindertenhilfe in Anspruch nehmen“, berichtet LRin Fischer.

Die VertreterInnen wurden direkt von den LeistungsbezieherInnen gewählt und haben als selbst Betroffene ein gewichtiges Wort bei Entscheidungen der Landesverwaltung, die sie direkt betreffen, mitzureden. Auch das persönliche Budget, die Peer-Beratung und der Ausbau der mobilen Unterstützungsleistungen zielen auf eine umfassende Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen ab.

Landesvolksanwaltschaft Tirol

Die Landesvolksanwaltschaft wurde im Jahr 1989 vom Tiroler Landtag als Beratungs- und Beschwerdestelle eingerichtet, die ergänzend zum bestehenden Rechtschutzsystem möglichst einfach und unbürokratisch den BürgerInnen beistehen soll. Als Organ des Tiroler Landtages ist die Landesvolksanwältin von der Landesregierung unabhängig und weisungsfrei.