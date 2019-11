Tiroler Aktionsplan für Menschen mit Behinderungen angekündigt

Per E-Mail teilen

Dieser soll bereits bis Mitte 2020 stehen und alle Lebensbereiche miteinbeziehen.

BilderBox.com

Anlässlich eines Besuches von Behindertenanwalt Hansjörg Hofer in Innsbruck kündigt die Tiroler Landesrätin Gabriele Fischer (GRÜNE) einen Aktionsplan für Menschen mit Behinderungen für das Land Tirol an.

Ein Staatssekretär für Inklusion und barrierefreies Bauen, das waren unter anderem die Themen des gemeinsamen Austauschs von Behindertenanwalt Hofer und der Tiroler Landesrätin Fischer.

Vor allem eine Ankündigung von Landesrätin Fischer fällt im Bericht der Tiroler Tageszeitung vom 11. November 2019 ins Auge. Fischer, so heißt es in dem Artikel, sagt, an einem Aktionsplan für Menschen mit Behinderungen für das Land Tirol zu arbeiten.