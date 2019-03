Tiroler Monitoringausschuss widmete sich der Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr

LHStvin Felipe: „Die Mobilität von Menschen mit Behinderungen wird weiter verbessert“

Land Tirol/Rosner

Dieser Tage fand die Februar-Ausschusssitzung des Monitoringausschusses statt, zu der die Vorsitzende Isolde Kafka, Mobilitätslandesrätin LHStvin Ingrid Felipe einlud, um mit ihr unter anderem Verbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf eine barrierefreie Öffi-Nutzung in Tirol zu diskutieren.

Rückmeldungen von Betroffenen aufnehmen

„Der Monitoringausschuss hat eine sehr wesentliche Aufgabe in unserem Land zu erfüllen, indem er dort genau hinschaut und hinhört, wo Menschen wegen ihrer Behinderung Einschränkungen erleben, Schwierigkeiten haben oder auch diskriminiert werden.“

Der Fokus der Diskussion lag auf dem Thema Mobilität. Isolde Kafka und die Ausschussmitglieder hatten eine Liste mit Diskussionspunkten vorbereitet, die von der barrierefreien Erreichbarkeit Osttirols über die Bedienung der Ticketautomaten bis hin zu Führerscheinprüfungen reichten: „Umfassende barrierefreie Mobilität ist eine wesentliche Voraussetzung, dass Menschen mit Behinderungen am öffentlichen Leben tatsächlich teilhaben können“, erklärte die Ausschussvorsitzende Kafka.

Barrierefreie Nutzung ermöglichen

Mobilitätslandesrätin LHStvin Felipe erläuterte im Ausschuss: „Wir wissen, dass es noch viele Dinge zu erledigen gibt, um unsere Öffis barrierefrei zu gestalten und wir haben diesen Aspekt bei allen Planungen im Fokus. Auch unsere Mobilitätspartner VVT, ÖBB und die Busunternehmen sind sehr engagiert und stellen neben dem sukzessiven Umbau der Bahnhöfe und Haltestellen und speziellen Angeboten für Gehörlose und Sehbehinderte auch einen Mobilitätsservice für Menschen mit Behinderung zur Verfügung“, verwies sie dabei auf bereits bestehende Angebote.

Zudem gibt es viele Informationen auch in leicht verständlicher Sprache, sowohl am Ticketautomaten als auch in Broschüren und fügte hinzu: „Eine flächendeckende Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr ist unser gemeinsames Ziel. Mir ist aber auch bewusst, dass es da noch viele Aufgaben zu erledigen gibt. Das bedeutet daher auch, dass bis zu einer ganzheitlich zufriedenstellenden Lösung, vorübergehende Maßnahmen benötigt werden, die schrittweise die Situationen an Bahnhöfen, Haltestellen und in den Fahrzeugen verbessern. Aber auch Hinweise, dass etwas nicht barrierefrei ist, hilft schon, das Bewusstsein dafür zu schärfen.“

Im Zuge des landesweit zu erstellenden Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention wird künftig ein Fokus auf das Thema Mobilität gelegt. Dieser soll einer regelmäßigen Evaluierung unter Mitarbeit der Betroffenen unterzogen werden, um die noch bestehenden Lücken in Sachen barrierefreier Mobilität systematisch und fortlaufend zu schließen.

Ein Gedanke einte alle TeilnehmerInnen nach dem konstruktiven Austausch: Menschen mit Behinderungen soll ein möglichst eigenständiges, selbstbestimmtes und aktives Leben ermöglicht werden. Sie sollen gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben können.

„Dazu muss man weiterhin alle Kräfte bündeln um die physischen Barrieren zu beseitigen und um solche im Kopf zu überwinden“, so Felipe und Kafka abschließend.