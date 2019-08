Tötungsaktion T4 vor 80 Jahren von Hitler erlaubt

Ein Ermächtigungsschreiben Adolf Hitlers vom 1. September 1939 ist der Beginn der Tötungsaktion T4, der unter anderem viele tausend Menschen mit Behinderungen zum Opfer fielen.

„Reichsleiter Bouhler und Dr. med. Brandt sind unter Verantwortung beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankenzustandes der Gnadentod gewährt werden kann.“

Diese wenigen Sätze, in der rückdatierten Ermächtigung Adolf Hitlers, bedeuteten für mehrere hunderttausend Menschen, darunter mehr als 70.000 Menschen mit Behinderungen den Tod.

Denn sie markierten den Start der Tötungsaktion T4, benannt nach der Zentraldienststelle in der Berliner Tiergartenstraße 4, die beauftragt von der Kanzlei des Führers die Morde organisierte.

Denn was hier zynisch als Gnadentod oder auch mit dem beschönigten Ausdruck Euthanasie (schöner Tod) bezeichnet wird, meint nichts anderes als die systematische Ausrottung von Menschen durch die Verabreichung von Medikamenten, Nahrungsentzug, Vernachlässigung, anderer quälender medizinischer Maßnahmen oder auch Giftgas.

Beispiel Hartheim in Österreich

Die Opfer wurden aus Heimen, psychiatrischen Anstalten und anderen Einrichtungen herausgeholt und in „Euthanasieanstalten“ wie zum Beispiel Hartheim in Österreich abtransportiert, dort getötet und dann verbrannt. Um die Ermordungen zu verschleiern wurden gefälschte Totenscheine ausgestellt.

Insgesamt ermordete man in Hartheim laut der so genannten „Hartheimer Statistik“, einem 1945 im Schloss gefundenen Dokument aus der T4-Verwaltung, während der „Aktion T4“, die hier bis zu ihrer allgemeinen Einstellung Ende August 1941 andauerte, 18.269 Menschen.

Zu den Hintergründen

Die Gründe für die „Euthanasiemaßnahmen“, die mit Zwangssterilisierungen begannen, und in der Ermordung von Menschen gipfelten sind in den ökonomischen und gesellschaftlichen Vorstellungen des NS-Regimes zu suchen.

Die Nationalsozialisten hatten die Vorstellung einer angeblich „höherwertigen Rasse“ die man durch Verbesserung des Erbgutes fördern soll. Die Verbesserung des Erbgutes lag zum einen in der Förderung von als hochwertig angesehenen Erbanlagen und zum anderen in der Beseitigung von als unerwünscht angesehener Erbanlagen.

Wie in der BIZEPS Broschüre „wertes unwertes Leben“ zu lesen ist, spielten aber nicht nur ideologische Faktoren eine Rolle, sondern auch materielle.

Menschen, die nicht dem Gesellschaftsbild der Nationalsozialisten entsprachen, wie zum Beispiel Kranke, Menschen mit Behinderungen oder Angehörige von als minderwertig betrachteten Gesellschaftsgruppen, wie zum Beispiel Menschen der jüdischen Glaubensgemeinschaft oder Roma und Sinti wurden als „unnützer Esser“ und „Ballastexistenzen“ betrachtet.

Um Einsparungsmaßnahmen vorzunehmen und die Sozialkosten und Löhne möglichst niedrig zu halten, wurden diese schließlich beseitigt.

Die Ideen zur Vernichtung sogenannten „lebensunwerten Lebens“ gab es schon weit vor den 1930er Jahren. Hitler forderte schon 1925 in „Mein Kampf“ die Ausschaltung der „Minderwertigen“ von der Fortpflanzung.

Gesetzlich verankert wurde die Entwicklung der Euthanasie 1933 durch das Gesetz zur Verhütung des erbkranken Nachwuchses, das die erzwungene Sterilisation von Menschen vorsah.

Der Widerstand

Wie auf einer Internetseite zum Thema Euthanasie zu lesen ist, gab es auch Widerstand gegen die Tötungsaktionen zum Beispiel von Eltern und Verwandten der Betroffenen oder auch von JuristInnen und Kirchen.

Besonders interessant ist eine Flugblattaktion der Royal Air Force, die 1941 euthanasiekritische Flugblätter über dem deutschen Reich abwarf.

Nach 1940 noch kein Ende

Am 24. August 1941 stellte Hitler die Euthanasie ein. Das bedeutete aber nicht, dass sie tatsächlich aufhörte. So wurde die Kindereuthanasie und die Tötung von Häftlingen aus Konzentrationslagern weitergeführt, die österreichische Euthanasieanstalt Hartheim blieb bis Dezember 1944 weiter in Betrieb.

Wie eine 2017 veröffentlichte Studie zur Unterbringung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in der Wiener Psychiatrie von 1945 bis 1989 zeigt, waren die dort untergebrachten Kinder und Jugendlichen auch weit nach dem Ende des Nationalsozialismus Menschenrechtsverletzungen und Gewaltakten ausgesetzt.

Problematisch ist auch der Umgang mit den Täterinnen und Tätern von damals. Diese wurden teilweise für ihre Verbrechen nie zur Rechenschaft gezogen und konnten ihr Leben unbehelligt weiterführen.

Ein Beispiel in Österreich ist der Umgang mit dem NS-Mörder und Arzt Heinrich Gross, der zahlreiche Verbrechen an behinderten Kindern an der Wiener Fachabteilung am Spiegelgrund beging und dafür bis zu seinem Tod 2005 nie strafrechtlich belangt wurde.

Auch das Gedankengut des Nationalsozialismus hat sich leider noch gehalten, wie ein schockierender Vorfall innerhalb einer ÖVP nahen Aktionsgemeinschaft aus dem Jahr 2017 zeigt.