Totalsperre des U-Bahn Aufzugs am Stephansplatz ab 20. Jänner 2025

Es gibt für rund 2 Monate gar keine Möglichkeit in der U-Bahn Station Stephansplatz barrierefrei an die Oberfläche zu gelangen.

Der einzige Aufzug an der U-Bahn-Station Stephansplatz an die Oberfläche wird für eine umfassende Modernisierung außer Betrieb genommen.

Die Sperre dauert von 20. Jänner 2025 bis 17. März 2025. Damit bleibt der zentrale Verkehrsknotenpunkt für mobilitätseingeschränkte Personen, Eltern mit Kinderwägen und ältere Menschen in dieser Zeit unerreichbar.

Die Wiener Linien rechtfertigen die Maßnahme mit der Notwendigkeit, den in die Jahre gekommenen Aufzug zu sanieren. Kritik gibt es jedoch vonseiten der Bezirksvertretung Innere Stadt und Barrierefreiheitsorganisationen wie BIZEPS. Sie betonen, dass diese Totalsperre vermeidbar gewesen wäre, wenn die jahrelang geforderte Errichtung eines zweiten Aufzugs umgesetzt worden wäre.

Obwohl es bereits konkrete Pläne für einen zusätzlichen Aufzug mit Ausstieg in der Goldschmiedgasse gibt, wurden diese bislang nicht realisiert. Damit bleibt die Barrierefreiheit am Stephansplatz weiterhin eingeschränkt – ein Problem, das sich durch die nun geplante Sperre verschärft. Nun gibt es für rund 2 Monate gar keine Möglichkeit barrierefrei an die Oberfläche zu gelangen.