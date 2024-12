Totalsperre statt zweitem U-Bahn Aufzug: Stephansplatz sorgt erneut für Diskussionen

Zweiter Aufzug wurde bisher von der Landesregierung und den Wiener Linien immer abgelehnt. Nur wurde bekannt - nun kommt es ab Jänner 2025 sogar zu einer 2 monatigen Totalsperre. Ein Kommentar.

BIZEPS hat in den letzten 10 Jahren mehrfach über die Forderung nach einem zweiten Aufzug an der U-Bahn-Station Stephansplatz berichtet. Bereits 2014 wies BIZEPS auf die Engpässe des einzigen vorhandenen Lifts hin und forderte den Bau eines zweiten Aufzugs, um die Situation für mobilitätseingeschränkte Personen zu verbessern.

2015 startete BIZEPS eine Petition, um den Bau eines zweiten Aufzugs im U-Bahn-Bereich Stephansplatz voranzutreiben. Ziel war es, so schnell wie möglich eine barrierefreie Lösung zu erreichen.

Im Jahr 2016 organisierte BIZEPS ein Protest-Picknick, nachdem die Wiener Stadtregierung ihr Versprechen, einen zweiten Aufzug zu bauen, nicht eingehalten hatte. Trotz jahrelanger Verhandlungen und einer Zusage im Frühjahr 2016 wurde der Bau des zusätzlichen Lifts schlussendlich abgelehnt.

Die Bezirksvertretung Innere Stadt forderte 2016 einstimmig einen zusätzlichen Aufzug am Stephansplatz. Auch die Volksanwaltschaft betonte die Notwendigkeit, die Zusage für den zweiten U-Bahn-Aufzug einzuhalten, um Menschen mit Behinderungen, Eltern mit Kinderwägen und ältere Menschen nicht zu benachteiligen.

Trotz dieser Bemühungen und Forderungen wurde der Bau eines zweiten Aufzugs am Stephansplatz bisher nicht umgesetzt. Die Diskussion um die Barrierefreiheit an dieser zentralen U-Bahn-Station blieb weiterhin aktuell.

„2025 bekommt das Wiener U-Bahn-Netz 11 neue Aufzüge und 12 moderne Rolltreppen. Besonderes Augenmerk liegt heuer wieder auf der U6. Den Beginn macht die Gumpendorfer Straße ab Jänner. Auch die Erneuerung eines Aufzugs am Stephansplatz findet Anfang des Jahres statt“, heißt es seit 30. Dezember 2024 auf der Homepage der Wiener Linien.

Die Wiener Linien versuchen natürlich die Totalsperre des einzigen Aufzugs an die Oberfläche von rund 2 Monaten positiv zu verkaufen. Die Bezirksvertretung Innere Stadt (1. Bezirk) stellte sich Ende November 2024 EINSTIMMIG dagegen. Sie fordern zuerst den Bau des zweiten Aufzugs.

„Doch die Ignoranz der Stadt Wien und Wiener Linien in dieser Sache wird das keinen Abbruch tun“, hält Martin Ladstätter von BIZEPS fest und vermutet, dass selbst die Aussage auf der Ankündigun der Wiener Linien „12 moderne Aufzüge mit verbesserter Barrierefreiheit“ nicht sicherstellt, ob diese barrierefrei ausgestaltet werden. Immer wieder werden Aufzugknöpfe viel zu hoch angebracht und sind im Widerspruch zu Vorgaben der Barrierefreiheit.

Betrifft: Zweiter Aufzug am Stephansplatz (Gregor Raidl)

Die Mitglieder von ÖVP, GRÜNE, NEOS und FPÖ Innere Stadt stellen folgenden

Antrag

Der Magistrat wird ersucht, gemeinsam mit den Wiener Linien die aktuellen Pläne zur Erneuerung und Ertüchtigung des Aufzugs am Stephansplatz raschestmöglich zu überarbeiten. Es soll zuerst der schon lange nötige zweite Aufzug am Stephansplatz mit Ausstieg in der Goldschmiedgasse, für den es seit Jahren Pläne gibt, realisiert werden. Erst wenn dieser zweite Aufzug in Betrieb ist, kann dann der bestehende Aufzug saniert und für die vorgesehenen sieben Wochen gesperrt werden.

Begründung:

Der bestehende Aufzug ist seit vielen Jahren nicht ausreichend. Die vorgesehene marginale Vergrößerung und Beschleunigung werden das Problem auf Dauer nicht lösen.

Hinzukommt, dass die für die Sanierung notwendige Totalsperre des Aufzugs selbst in der touristenarmen Saison ohne Ersatz nicht akzeptabel ist. Im Sinne der Barrierefreiheit ist die völlige Unerreichbarkeit des U-Bahn-Verkehrsknotens bzw. des Stephansplatzes für Rollstuhlfahrer/innen und andere mobilitätseingeschränkte Personen für zwei Monate jedenfalls nicht zumutbar.

Weiters kommen täglich rund 120.000 Personen zum Arbeiten in die Innere Stadt. Auch befinden sich im Stationsbereich einige Geschäfte, die beliefert werden müssen, der Transport von Kinderwägen und daher sinngemäß auch von Rollwägen und Ähnlichem auf der Rolltreppe ist jedoch untersagt.

In der Station Meidling wurde auch zuerst ein zweiter Aufzug realisiert, bevor der Bestandsaufzug für die Modernisierung außer Betrieb genommen wurde.

(Unterschriften)