Tour mit dem Elektrorollstuhl nach Bregenz ist erfolgreich beendet

Harry Großmayer, der am 16. August 2018 mit seinem Elektrorollstuhl von Wien nach Bregenz aufgebrochen ist, ist nun erfolgreich angekommen.

Harry Großmayer

Am 16. August 2018 startete der Rathausmitarbeiter Harry Großmayer vom Wiener Millennium Tower aus mit seinem Elektrorollstuhl eine Tour nach Bregenz. BIZEPS hat Großmayer damals über die Gründe seiner Aktion interviewt.

Nun hat er es geschafft, genau an dem von ihm geplanten Zeitpunkt, nämlich am 15. September 2018 ist Großmayer in Bregenz angekommen.

Auf seiner Tour hat er einige Eindrücke aus Österreich mitgenommen. So besuchte Großmayer zum Beispiel die Fundstätte der „Venus von Willendorf“ oder das „Hotel Mariandl“ den Drehort der Mariandlfilme. Auch eine Schiffsfahrt am Mondsee gehörte zu seinen Reiseerlebnissen.

Ich kann sagen, Österreich ist ein sehr schönes Land mit seinen Seen, Bergen, Wäldern und Wiesen. Es gab immer wieder so Momente wo ich Gänsehaut bekam.

Bei der Organisation der Reise und der Unterkünfte erhielt Harry Großmayer die benötigte Unterstützung.