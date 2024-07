Tragödie: Blinder Mann stürzt in Wien auf U-Bahn-Gleis und stirbt

Per E-Mail teilen

In der U2-Station Schottenring ereignete sich am 17. Juli 2024 ein schrecklicher Unfall. Ein blinder Mann stürzte auf das U-Bahn-Gleis. Er wurde von der einfahrenden U-Bahn erfasst und verstarb.

Stadt Wien

Am 17. Juli 2024 stürzte in der U2-Station Schottenring ein blinder Mann vor die U-Bahn. Laut Wiener Linien ereignete sich der tragische Unfall gegen 15:30 Uhr. Der blinde, etwa 55-jährige Mann wollte mit der U-Bahn in Richtung Schottentor fahren.

Aus noch ungeklärten Gründen ist der Mann am Ende des Bahnsteigs in den Gleisbereich gestürzt, so eine Sprecherin der Wiener Linien auf wien.orf.at.

Der Fahrer habe trotz eingeleiteter Notbremsung die U-Bahn nicht mehr rechtzeitig anhalten können, heißt es von Seiten der Wiener Linien.

Appell an die Fahrgäste

Angesichts der Tragödie appellieren die Wiener Linien an die Fahrgäste: Wenn man einen Sturz auf die Gleise beobachtet, soll man sofort den Zugstopp am Bahnsteig betätigen. Diese schnelle Reaktion kann Leben retten.

