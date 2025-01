Per E-Mail teilen

Am 29. Jänner 2025 ereignete sich in der Nähe von Washington, D.C., ein tragisches Flugzeugunglück, bei dem eine Passagiermaschine mit einem Militärhubschrauber kollidierte. Bei dem Absturz kamen vermutlich 70 Menschen ums Leben.

Obwohl die genauen Ursachen des Unglücks noch unklar sind, machte US-Präsident Donald Trump in einer Pressekonferenz die Diversitätspolitik früherer Regierungen für das Unglück verantwortlich.

Er behauptete, dass die Förderung von nicht-weißen, nicht-männlichen und behinderten Personen zu minderqualifiziertem Personal, etwa bei Fluglotsen, zum Unglück geführt habe.

Mehrfach kritisierte er die Einstellung von Menschen mit Behinderungen in diesem wichtigen Bereich. Dies reiht sich in seinen seit dem ersten Amtstag geführten Kampf gegen Diversität und Inklusion ein.

In einem Standard-Kommentar „Trumps demagogischer Tiefflug“ wurden diese unbegründeten Anschuldigungen als demagogische Verleumdung ganzer Bevölkerungsgruppen bezeichnet und betont, dass in den letzten 15 Jahren kein Passagierflugzeug in den USA abgestürzt sei.

Zudem weist er darauf hin, dass Trumps eigene Politik, einschließlich der Entlassung des Bundesluftfahrtverwaltung-Direktors und der Einstellung von Bundeszahlungen, die öffentliche Verwaltung destabilisiert hat.

Anstatt das Land zu einen oder die Hinterbliebenen zu trösten, scheint Trump laut Doemens nur an seinem eigenen Vorteil interessiert zu sein.

