Tschüss liebe Freunde

Förderverein jährlich grössere Summen schickte. Nicht zu vergessen auch Otto Piller, der als Chef des Bundesamtes für Sozialversicherungen dafür sorgte, dass seine widerspenstige Administration einen Weg fand, wie sie unsere Organisation trotz Vorgaben des altertümlichen Gesetzes subventionieren konnten.

Schliesslich die 135 treuen Mitglieder des Fördervereins die jedes Jahr mit ihrem Beitrag halfen, der Vorstand des Vereins, wo Fritz Tschopp, Judith Hollenweger, Franz Stöckli und früher Peter Gebhardt und Kai Felkendorf dafür sorgten, dass wir unsere jährlichen Defizite immer decken konnten.

Und last-but-not least den rund 30 Frauen und Männern die das ZSL mit ihrer unbezahlten Mitarbeit während Jahren zu dem machten was es war. Da insbesondere meiner Frau Shlomit die von Anfang an dabei war und mich immer antrieb wenn mein Mut zu sinken drohte und unserer Präsidentin und während 21 Jahren verlässliche Buchhalterin, Eva Schulthess.

All diesen wunderbaren Menschen und den vielen, nicht namentlich erwähnten gebührt unsere grosse Hochachtung und der herzliche, herzliche Dank!

Zum Schluss vor dem endgültigen Byebye

Es gibt Nachwuchskräfte die vieles besser machen als wir!!

Sensability.ch mit Herbert Bichsel, Anja Reichenbach und Brian McGowan sensibilisieren mit gut ausgebildeten Referenten interessierte Verbände und Schulen viel professioneller als wir es je taten!

Marie Baumann schreibt seit einigen Jahren einen excellent fundierten und recherchierten Blog „ivinfo.ch“. Er ist so gut, dass wir in Scham auf unseren eher schlecht als recht zusammen gestiefelten Newsletter verzichteten.

Die Homepage „selbstbestimmung.ch“ kommentiert zeitnaher und origineller als wir es je konnten die für Menschen mit Behinderung relevanten Ereignisse.

Im Netzwerk Enthinderung arbeiten viele der in diversen Organisationen politisch engagierten Menschen mit Behinderung zusammen.

Die Dachorganisation der Behindertenselbsthilfe AGILE positioniert sich unter dem Präsidium von Stefan Hüsler neu als DIE behindertenpolitische Führungsorganisation

inclusion-handicap.ch, der „Dachverband der Behindertenorganisationen der Schweiz“ engagiert sich kräftig für die Umsetzung der UNO-BRK.

Kurz: Wir wünschen diesen Organisationen und den Menschen dahinter viel, viel Erfolg und alles Gute.

Und nun, liebe Freunde: Tschüss Euch allen!! Danke für Alles und „hebed öi Sorg!“

Peter Wehrli, 30.11.2018