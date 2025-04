U6 Tscherttegasse: Bessere Barrierefreiheit und mehr Komfort

Per E-Mail teilen

Neuer, zusätzlicher Aufzug, direkter Zugang vom angrenzenden Miep-Gies-Park, Verbindung der Bahnsteige durch eine neue Brücke, mehr Platz und Überdachung am Bahnsteig.

ZOOMVP/Wiener Linien

Die 30 Jahre alte U6-Station Tscherttegasse in Wien wird umfassend erweitert und durch einen zusätzlichen Aufzug noch besser barrierefrei erreichbar. Die Arbeiten starten Mitte April 2025 und dauern bis Sommer 2026. Die Wiener Linien investieren laufend in die Infrastruktur des Öffi-Netzes, um die Lebensqualität in Wien weiter zu steigern.

Neben dem Bau neuer Straßenbahn- und U-Bahnlinien werden regelmäßig bestehende Linien modernisiert und verbessert.

„Die Wiener Linien investieren mit der Modernisierung der Station Tscherttegasse rund 10 Millionen Euro in die bessere Barrierefreiheit und Erreichbarkeit der U6-Station. Ein weiterer Aufzug, ein neuer Zugang und eine Brücke verkürzen die Wege der Fahrgäste beim Ein- und Aussteigen“, sagt Alexandra Reinagl, Vorsitzende der Geschäftsführung der Wiener Linien, zu den umfassenden Arbeiten.

Bessere Erreichbarkeit, mehr Platz und Komfort

Breitere Bahnsteige sorgen in Zukunft für mehr Platz beim Warten und neue Überdachungen bieten besseren Schutz vor Schlechtwetter und Sonne.

Bereits im April 2025 geht es mit den ersten Arbeiten auf der Bahnsteigseite in Richtung Floridsdorf los. Der Bahnsteig wird verbreitert, durchgehend überdacht und erhält einen Aufzug. Im Herbst starten die Arbeiten beim anderen Bahnsteig: Ein ebenerdiger Zugang zum angrenzenden Miep-Gies-Park wird das Siedlungsgebiet Kabelwerk noch besser an die U6 anbinden.

2026 geht es mit dem Umbau am Bahnsteig in Richtung Siebenhirten weiter: Die Überdachung wird erweitert. Den Abschluss bildet der Einbau einer neuen Brücke, die beide Bahnsteige miteinander verbindet.

Station Tscherttegasse bleibt trotz Bauarbeiten erreichbar.

Von 12. Mai bis Dezember 2025: Aus Floridsdorf zur Tscherttegasse: Die U6 hält hier nur in Richtung Siebenhirten. Der Bahnsteig Richtung Floridsdorf wird ohne Halt durchfahren. Wer aus dem Süden kommt, kann in Meidling in einen Zug Richtung Siebenhirten umsteigen, um die Station Tscherttegasse zu erreichen.

Von der Tscherttegasse nach Floridsdorf Fahrgäste können eine Station bis Am Schöpfwerk fahren und dort in einen Zug Richtung Floridsdorf umsteigen.

Ab Februar 2026: Nächstes Jahr ist der andere Bahnsteig an der Reihe. Die U6 fährt Richtung Siebenhirten ohne Halt durch. Fahrgäste können eine Station bis Am Schöpfwerk fahren und dort in die Gegenrichtung umsteigen, um die Station Tscherttegasse zu erreichen.

So bleibt die Station während der gesamten Bauzeit erreichbar!

Die Wiener Linien empfehlen ihren Fahrgästen ihre individuelle Route auf wienmobil.at oder in der WienMobil App zu planen und für ihre Fahrt etwas mehr Zeit einzuplanen.