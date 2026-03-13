Über zehn Jahre „Sendung ohne Barrieren“

Inklusionspreis 2025 für Zitronenwasser FILM von Ernst Spiessberger
Der Österreichische Inklusionspreis – eine Initiative der Lebenshilfe Österreich und der Österreichischen Lotterien – zeichnet Projekte aus, die Menschen mit …
Die aktuelle Folge mit Wolf und Biber blickt auf mehr als zehn Jahre „Sendung ohne Barrieren“ zurück.
Seit 2014 greift das Format „Sendung ohne Barrieren“ wichtige Themen rund um Behinderung, Inklusion und selbstbestimmtes Leben auf.
Erinnert wird unter anderem an die erste Sendung mit Behindertenanwalt Erwin Buchinger, in der es um die UN-Behindertenrechtskonvention und Persönliche Assistenz in Österreich ging. Auch persönliche Geschichten, etwa über Beziehung, Familie und Mutterschaft mit Behinderung, sind Teil des Rückblicks.
Die Sendung macht deutlich, wie wichtig eine kontinuierliche Berichterstattung über Behinderung ist – nicht nur zu einzelnen Aktionstagen oder Spendenzeiten. Gleichzeitig zeigt sie, wie vielfältig und lebensnah das Format seit vielen Jahren ist.
Zum Schluss wird klar: „Sendung ohne Barrieren“ blickt nicht nur zurück, sondern auch nach vorne – die nächsten Sendungen sind bereits in Vorbereitung.
Die Reihe „Sendung ohne Barrieren“ kann auch auf YouTube nachgesehen werden. Erstellt wird sie von Ernst Spiessberger, der erst kürzlich einen Inklusionspreis erhalten hat.
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