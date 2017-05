Umbruch: Aus ÖAR wird Österreichischer Behindertenrat

Nach 26 Jahren übergab Klaus Voget das Präsidentenamt an Herbert Pichler. Die Organisation gab sich einen neuen Namen und verabschiedete eine Reihe von Mitarbeiterinnen.

Am 11. Mai 2017 fand in Wien der 13. ordentliche Delegiertentag der ÖAR statt. Dieser stand ganz im Zeichen großer Veränderungen.

Nach 26 Jahren trat Klaus Voget nicht mehr als Präsident zur Wahl an. Ihm wurde an diesem Tag vielfach für den erfolgreichen und kontinuierlichen Einsatz gedankt. Er wird allerdings in Zukunft der Organisation als Ehrenpräsident zur Verfügung stehen. Auch die langjährige Vizepräsidentin Rita Donnabauer übergab die Aufgaben in neue Hände.

Er nahm den Dank gerne an, freute sich auch ob Erreichtes zeigte aber auch deutlich auf, wo es noch Versäumnisse gibt. Er erwähnte dabei die angebliche Umsetzung des Nationalen Aktionsplans, die er so nicht sieht.

Klaus Voget – nun Ehrenpräsident der ÖAR – ruft zu Mut auf. Es ist doch einiges passiert.

Neuer Präsident ist Herbert Pichler

Als Nachfolger von Klaus Voget wurde am Delegiertentag Herbert Pichler zum Präsidenten gewählt.

Doch nicht nur diese Ära der Präsidentschaft ging zu Ende, die ÖAR beschloss auch gleich noch eine Statutenänderung zur Namensänderung. Sie heißt in Zukunft „Österreichischer Behindertenrat“.

Ziel sei – so kündigte Herbert Pichler im Rahmen des am Abend im ÖGB-Catamaran stattfindenden Festaktes „40 Jahre ÖAR“ an – eine Interessensvertretung wie die Sozialpartner zu sein und auch ein Sozialpartner zu werden.

Sozialminister Alois Stöger dankte im Rahmen des Festaktes der Organisation und bat überraschenderweise: „Bitte fordert die Umsetzung der UN-BRK. Es ist noch viel zu tun.“

Sozialminister Stöger dankt der ÖAR für die Arbeit.

Inklusionsfond und mehr Kommunikation als Ziel

Inhaltlich will sich Herbert Pichler u.a. für einen Inklusionsfond einsetzen, teilte er mit. Im Rahmen der letzten Finanzausgleichsverhandlungen scheiterte dies am Widerstand des Finanzministers.

Der neu gewählte Präsident Herbert Pichler denkt in die Zukunft: In 10 Jahren werden wir einen Inklusionsfond haben.

Die neue Geschäftsführerin der ÖAR, Gabriele Sprengseis, betonte wie wichtig Kommunikation ist und das sie sich mehr Kommunikation mit den Mitgliedsorganisationen wünscht.

Zum Abschluss wurde die langjährigen Mitarbeiterinnen Emilie Karall und Christina Allinger-Csollich geehrt, die der Organisation jahrzehntelang zur tatkräftig zur Seite standen. Auch hier gibt es einen großen Umbruch.