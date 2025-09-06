UN Ausschuss arbeitet an Leitlinien zu überschneidenden Formen der Diskriminierung

Der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat beschlossen, Leitlinien für den Umgang mit mehrfachen und sich überschneidenden Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen mit Behinderungen in Recht, Politik und Praxis zu erstellen.

UN Photo / Jean-Marc Ferré / Flickr

Ziel des UN-Ausschusses ist es, den Vertragsstaaten und anderen Pflichtenträgern weitere Anhaltspunkte für die Beseitigung von Umsetzungslücken zu geben und eine Sammlung bewährter Praktiken für den Umgang mit mehrfachen und sich überschneidenden Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen mit Behinderungen zusammenzustellen.

Stellungnahmen hierzu können an den Ausschuss bis zum 15. September 2025 gemailt werden. Darauf hat das Deutsche Institut für Menschenrechte hingewiesen.

„Der UN-Ausschuss hat eine Liste von Themen und Fragen veröffentlicht, zu denen er sich Eingaben wünscht. Beiträge/Kommentare können per E-Mail übermittelt werden. Sie müssen bis zum 15. September 2025 eingegangen sein“, heißt es vonseiten des Deutschen Instituts für Menschenrechte mit dem Verweis auf folgenden Link: OHCHR | Call for written submissions on the draft guidelines on addressing multiple and intersectional forms of discrimination against women an girls with disabilities