UN-Fachausschuss hat Handlungsempfehlungen für Österreich veröffentlich

Text derzeit nur in Englisch verfügbar. Versionen in Deutsch, Leichter Lesen und ÖGS wurden vom Sozialministerium angekündigt.

United Nations

Am 22. und 23. August 2023 fand eine 6 stündige Befragung Österreichs im Rahmen der Staatenprüfung statt. Am 12. September 2023 legte UN-Fachausschuss seine Handlungsempfehlungen an die Republik Österreich in englischer Sprache vor.

In dem mit 8. September 2023 datierten 16 seitigen Dokument wird vom UN-Fachausschuss zur Überprüfung der Einhaltung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen dargelegt, wie er die Situation in Österreich sieht.

Inhalt

Nach einem einleitenden Kapitel werden positive Aspekte in Österreich hervorgehoben. So wird beispielsweise das neue Erwachsenenschutzgesetz (2018), Verbesserung im Behindertengleichstellungsgesetz, der NAP 2022-2023 (2022) sowie das Inklusionspaket (2017) sowie das Barrierefreiheitsgesetz (2023) aufgezählt.

Im Kapitel Problembereiche und Empfehlungen wird dann über 15 Seiten sehr detailliert auf jene Punkt eingegangen, die schon bei der Befragung im August 2023 thematisiert wurden. Es geht beispielsweise um die Frage, warum die Bundesländer die Konvention nicht in einen strukturierten Prozess umsetzen.

Mit Nachdruck verweist der UN-Fachausschuss auch nochmals auf den Themenbereich Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz, De-Institutionalisierung und inklusive Bildung.

An Übersetzungen der Handlungsempfehlungen wird gearbeitet

Der UN-Fachausschuss fordert Österreich auch auf die vorliegenden Handlungsempfehlungen zugänglich zu machen und zu verbreiten.

Das Sozialministerium kündigte schon vor dem Vorliegen der Handlungsempfehlung an, diese noch im September 2023 in einer deutschen Fassung vorzulegen und „dann unmittelbar auf der Webseite des Sozialministeriums“ zu veröffentlichen.

„Im Anschluss“ – so erfuhr BIZEPS aus dem Ministerium – wird eine Version in Leicht Lesen sowie in ÖGS produziert.