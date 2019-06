UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Leicht Lesen

Per E-Mail teilen

Neue Übersetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen auch als Leichter-Lesen-Text abrufbar.

LOYCOS – Barrierefreie Kommunikation / Leon Rasner

Der Monitoring-Ausschuss hat vor einigen Tagen über den Text in Leichter Lesen berichtet. Der Monitoring-Ausschuss ist froh über die Übersetzung.

BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben freut sich auch über die Übersetzung der UN-Konvention.

Die Übersetzung in Leichter Lesen ist notwendig, weil es eine neue Übersetzung in schwerer Sprache gibt. Die UNO war bei der Staatenprüfung nicht einverstanden mit der alten Übersetzung. In der alten Übersetzung waren Fehler. Das ist die neue Übersetzung.

Jetzt können alle Menschen mit Behinderungen das Übereinkommen der UNO verstehen. Sie können mitdiskutieren und für ihre Rechte eintreten. Bei der Übersetzung haben Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter mitgeholfen.

BIZEPS hofft, dass viele Menschen mit Behinderungen für ihre Rechte eintreten.

Gemeinsam können wir sicher viel erreichen!