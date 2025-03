UN überprüft Umsetzung der Behindertenrechtskonvention in der EU

Per E-Mail teilen

​Am 11. und 12. März 2025 unterzog sich die Europäische Union (EU) einer Überprüfung durch den UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

UN Photo / Jean-Marc Ferré / Flickr

Diese Anhörung fand im Palais des Nations, dem europäischen Hauptsitz der Vereinten Nationen in Genf, statt und konnte online verfolgt werden.

Die EU ratifizierte die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) am 23. Dezember 2010 als „supranationale Organisation“. Dies bedeutet, dass der Ausschuss nicht die Umsetzung der UN-BRK in den einzelnen Mitgliedstaaten, sondern ausschließlich in den spezifischen rechtlichen Zuständigkeiten der EU überprüft. Bemerkenswert ist, dass die UN-BRK die einzige Konvention ist, die die Europäische Union als Organisation bislang ratifiziert hat. de.wikipedia.org

Während der Anhörung wurden verschiedene Themen diskutiert, darunter:​

Barrierefreiheit: Der Ausschuss erkundigte sich nach den Maßnahmen der EU zur Verbesserung der Zugänglichkeit, insbesondere im digitalen Bereich.​

Beschäftigung: Es wurden Fragen zur Förderung der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen und zur Bekämpfung von Diskriminierung am Arbeitsplatz gestellt.​

Inklusive Bildung: Der Ausschuss interessierte sich für die Schritte der EU zur Förderung eines inklusiven Bildungssystems.​

Die Ergebnisse dieser Überprüfung werden in den kommenden Monaten erwartet und sollen Empfehlungen zur weiteren Verbesserung der Rechte von Menschen mit Behinderungen innerhalb der EU enthalten.​

Siehe: Österreichischer Behindertenrat