Universität Wien sucht Programm-Koordinator:in für Beschäftigungsinitiative für Menschen mit Behinderungen

Im Rahmen ihrer Bestrebungen, eine chancengerechtere Universität zu sein, führt die Universität Wien eine Beschäftigungsinitiative für Menschen mit Behinderungen ein. Für die Leitung dieses Projekts wird ein Programm-Koordinator bzw. eine Programm-Koordinatorin gesucht

BIZEPS

Die Universität Wien hat die Einführung einer Beschäftigungsinitiative für Menschen mit Behinderungen angekündigt. Der Rechnungshof hat vor einigen Jahren festgestellt, dass alle österreichischen Universitäten ihren Einstellungspflicht nicht nachkommen.

Ziel dieser Initiative ist die Förderung von Arbeitsplätzen für begünstigt behinderte Personen, um eine inklusivere und chancengerechtere Arbeitsumgebung an der Universität zu schaffen.

Für die Entwicklung und Umsetzung dieses Vorhabens wird eine Stelle für einen Programm-Koordinator bzw. eine Programm-Koordinatorin ausgeschrieben. Diese Person wird eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der Initiative spielen und dabei eng mit den HR-Abteilungen, den Fakultäten, den Zentren sowie den Dienstleistungseinrichtungen der Universität zusammenarbeiten.

Ein wesentlicher Bestandteil der Initiative ist der Aufbau eines „Matching-Prozesses“, der darauf abzielt, Bewerber:innen mit Behinderungen passende Stellen an der Universität zu vermitteln. Aktuell befindet sich das Projekt in der Konzept- und Planungsphase, mit dem Ziel, in den kommenden Monaten in die Umsetzungsphase überzugehen.

Die Initiative umfasst auch den Aufbau inner- und außeruniversitärer Netzwerke sowie die Entwicklung einer Informationskampagne.

Die Stelle des Programm-Koordinators bzw. der Programm-Koordinatorin wird in der Abteilung Organisationskultur und Gleichstellung angesiedelt sein. Von den Bewerber:innen wird erwartet, dass sie über ausgeprägte soziale Kompetenzen und Empathie verfügen und in der Lage sind, an der Schnittstelle verschiedener universitärer Bereiche zu arbeiten.

Die Universität Wien ruft Interessierte dazu auf, sich für die Position zu bewerben und die Ausschreibung innerhalb ihres Netzwerks zu teilen. Ziel ist es, eine geeignete Person zu finden, die die Beschäftigungsinitiative maßgeblich vorantreiben und umsetzen kann.

Siehe: Job-Ausschreibung der Universität Wien