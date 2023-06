Unzureichende Inklusion: Österreichs Bildungssystem vor UN-Prüfung

Eine am 19. Juni 2023 in Wien abgehaltene öffentliche Sitzung des Unabhängigen Monitoringausschusses zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat die "Inklusionslücke" in Österreichs Bildungssystem hervorgehoben.

Monitoringausschuss

Der Schwerpunkt lag auf Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention, der das Recht auf Bildung für Menschen mit Behinderungen vorschreibt.

Daniela Rammel und Tobias Buchner – bei bilden das Vorsitzteam des Monitoringausschusses – präsentierten bei der öffentlichen Sitzung einen kritischen Überblick über die Umsetzung des Artikels in Österreich und stellten fest, dass das Land „massiv die Menschenrechte im Bereich Bildung verletzt“.

Rammel bemerkte, dass Betroffene oft um die Unterstützung kämpfen müssen, die ihnen eigentlich zusteht.

Mehrere Personen mit Behinderungen, etwa Katrin Neudolt und Laura Moser, berichteten von ihren persönlichen Erfahrungen in der Bildung, wobei sie sowohl positive als auch negative Aspekte hervorhoben.

Neudolt, eine gehörlose Badmintonspielerin, forderte, dass Institutionen mehr Verantwortung für die Bereitstellung von Informationen und Anpassungen an die Bedürfnisse gehörloser Menschen übernehmen sollten. Moser sprach von der Barrierefreiheit ihrer Schule als positivem Punkt, kritisierte jedoch die Vorurteile von Lehrkräften und Mitschülern.

In einer abschließenden Bemerkung betonte das Vorsitzteam, dass es in den letzten zehn Jahren in Österreich viele Rückschritte im Bereich der inklusiven Bildung gegeben hat und kündigte an, diese Erkenntnisse zur anstehenden Staatenprüfung durch den UN-Fachausschuss in Genf mitzunehmen.