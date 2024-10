US-Wahl im Fokus: ORF setzt auf barrierefreie Berichterstattung

Mit zahlreichen Sendungen und Maßnahmen zur Barrierefreiheit möchte der ORF in seiner Berichterstattung zur US-Wahl 2024 ein breites Publikum erreichen. Der ORF informierte BIZEPS im Detail.

Am 5. November 2024 stehen die USA vor einer entscheidenden Präsidentschaftswahl.

Die Demokraten schicken die amtierende Vizepräsidentin Kamala Harris ins Rennen, nachdem Präsident Joe Biden im Juli 2024 seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur bekannt gegeben hat.

Auf republikanischer Seite kandidiert der frühere Präsident Donald Trump, um erneut das Weiße Haus zu erobern.

In Österreich begleitet der ORF die Wahlereignisse in den Vereinigten Staaten mit einem umfassenden und barrierefreien Informationsangebot.

Dazu zählen spezielle Zeit-im-Bild (ZiB)-Formate und ein erweitertes Untertitelungsangebot sowie Angebote in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS).

„Rund um die Entscheidung bei der US-Wahl bietet der ORF ein umfangreiches barrierefreies Programmangebot – sowohl was Untertitel als auch Gebärdensprache betrifft“, erklärt Robert Ziegler, Leiter Barrierefreiheit und Inklusion beim ORF.

Gegenüber BIZEPS konkretisiert Robert Ziegler die umfassenden Angebote wie folgt:

Die Zeit-im-Bild-Sendungen ab 9 Uhr werden wie gewohnt mit Untertiteln gesendet, ab 4. November bieten wir auch die Früh-ZiBs ab 7 Uhr mit Untertiteln an (im Zuge der Untertitelung von „Guten Morgen, Österreich“).

Darüber hinaus auf ORF 2:

4. 11. 20.15 Uhr: ZIB-Wissen zur US-Wahl

5. 11. 22.00 Uhr: ZIB 2-Spezial

23.05 Uhr: WeltWeit – Dokumentation

23.35 Uhr: kreuz und quer – Dokumentation

6.11. 07.00 Uhr: ZIB Spezial – die Entscheidung

20.15 Uhr: ZIB Spezial – Ergebnis und Analyse

21.05 Uhr: Weltjournal Spezial

22.00 Uhr: ZIB 2

22.30 Uhr: Runder Tisch

Neben der Zeit-im-Bild 1 um 19.30 Uhr wird außerdem mit ÖGS angeboten: ZIB Wissen am 4.11., 20.15 Uhr; ZIB Spezial am 6.11., 20.15 Uhr und die ZIB 2 am 6.11., 22 Uhr.