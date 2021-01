USA: Treueschwur in Amerikanischer Gebärdensprache – Feuerwehrfrau setzt ein Zeichen der Inklusion

Am Mittwoch, den 20. Jänner 2021 wurde Joe Biden als 46. Präsident der USA vereidigt. Feuerwehrfrau Andrea Hall rezitierte Treuschwur in Gebärdensprache und setzte damit ein Zeichen für Inklusion.

Zur Angelobung des US-Präsidenten am 20. Jänner 2021 zog die Feuerwehrfrau Andrea Hall mit einem Zeichen für Inklusion Aufmerksamkeit auf sich. Als erste schwarze Frau ist Andrea Hall Kapitän der Feuerwehr South Fulton. Als sie den sogenannten Pledge of Allegiance also den Treuschwur leistete, übersetzte sie diesen, während sie sprach, in Gebärdensprache. Für diese Geste erntete sie eine Menge Bewunderung.

Auf METRO wird ihr Auftritt mit den Worten „knallhart, wunderschön und wirklich erfrischend“ beschrieben. Sie habe sogar, meinen einige, die Performance von Lady Gaga übertroffen. Der Autor Robert P. Jones meint, dass ein Zeichen für Amerika gesetzt wurde und fordert auf: „mögen wir diesem Ideal weiter gerecht werden“. Joe Biden sagte in seiner ersten Rede an das Publikum: „Die Demokratie hat gesiegt“.

Ob auch die Inklusion gesiegt hat, werden wir sehen. Wir erinnern uns, dass Trump nicht nur gegen Immigranten, Minderheiten und Frauen hetzte, sondern sich auch über einen Journalisten mit Behinderung lustig machte.

Bleibt zu hoffen, dass der Auftritt von Andrea Hall auch ein Zeichen dafür ist, dass in der USA neue Zeiten im Hinblick auf Toleranz und Inklusion anbrechen.

Video zum Treueschwur

Auf YouTube gibt es vom Sender PBS auch das Video dazu.