Vasold/Rompolt (SPÖ): Wien weiterhin auf Kurs für mehr Inklusion

Gemeinderätliche Inklusionskommission startet in neue Periode – Wiederwahl bestätigt Stefanie Vasold als Vorsitzende und Astrid Rompolt als stellvertretende Vorsitzende
Die „Gemeinderätliche Kommission für Inklusion und Barrierefreiheit“ ist gestern, den 11. September 2025, in ihrer ersten Sitzung der neuen Regierungsperiode erneut zusammengekommen. Gemeinderätin Stefanie Vasold, Sozialsprecherin der SPÖ im Wiener Rathaus, wurde als Vorsitzende bestätigt und Gemeinderätin Astrid Rompolt als stellvertretende Vorsitzende wiedergewählt.
„Wir in Wien haben das Ziel, unsere Stadt noch inklusiver zu gestalten. Inklusion ist kein Nice-to-have, sie macht Wien lebenswert für alle“, betont Vasold.
Ein zentrales Anliegen ist es, Menschen mit Behinderung den Zugang zu Bildung, Arbeit und gesellschaftlicher Teilhabe zu erleichtern. Die Kommission legt besonderen Wert darauf, die Stimmen der Betroffenen direkt in die politische Arbeit einzubeziehen.
Rompolt erklärt: „Menschen mit Behinderungen wissen am besten, welche Hürden es gibt. Ihre Expertise ist die Basis unseres Handelns.“
Vasold abschließend: „Wir in Wien setzen uns dafür ein, dass jede*r gleichberechtigt am städtischen Leben teilhaben kann. Die neue Periode der Kommission ist ein klares Signal: Wien bleibt eine Stadt, die niemanden zurücklässt und die Inklusion lebt.“
