Veranstaltungstipp: Theatererlebnis für gehörlose und hörende Zuschauer:innen

Im Rahmen der Musiktheatertage Wien 2025 wird das Thema Gehörlosigkeit und Inklusion behandelt.

Musiktheatertage Wien

Louise Elisabeth Glück ist eine US-amerikanische Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin. Ihre Gedichte dienen als Grundlage für das Stück THE RISE.

Im Mittelpunkt des Stückes steht der gehörlose Schauspieler Ruben Grandits, dessen Gebärden über Sensoren an den Händen in Klänge umgewandelt werden. Durch seine Gesten und Gebärden steuert er die anderen Personen auf der Bühne. Seine Gebärdensprache wird so in hörbare Informationen umgewandelt und ist die Basis choreographischer Gestaltung.

„THE RISE entstand aus der tiefen Überzeugung, dass nur eine Haltung der gerichteten Aufmerksamkeit einen Prozess des inklusiven (Ver-)Handelns hervorbringen kann.

Zugänglichkeit ist kein rein technischer Vorgang. Sie erfordert Übersetzung als kontinuierliche Vermittlung nicht nur zwischen Sprachen, sondern unterschiedlichen Sinnesqualitäten und kulturellen Selbstverständnissen, eine arbeitsintensive Technik, also, die man als Voraussetzung für Inklusion annehmen muss“, so die Regisseurin Eva Reiter.

Genaue Eckdaten

Wann: Mittwoch, 17. September 2025, 19:30 Uhr

Wo: Odeon Theater, Taborstraße 10, 1200 Wien

Sprachen: Internationale Gebärdensprache, englische und deutsche Untertitel, eine Induktionsanlage ist vorhanden

Tickets: 25 Euro (Vollpreis) und 15 Euro (ermäßigt), erhältlich unter diesem Link.

Schwerpunktthema Inklusion

Der Austrian Music Theatre Day 2025 widmet sich dem Thema Inklusion und gehörlose Menschen.

Im Rahmen einer internationalen Fachkonferenz für Musiktheaterschaffende, die von 18.–19. September 2025 im WUK Wien stattfindet, wird darüber diskutiert, wie gehörlose Menschen sowohl im Publikum als auch auf der Bühne aktiv teilhaben und ihre Perspektiven einbringen können. Auch geht es um Barrierefreiheit und neue künstlerische Zugänge.

Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung ist unter folgendem Link möglich.