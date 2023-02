Verkehrsplanung: Barrierefreiheit ist eine wichtige Grundvoraussetzung für eine inklusive Gesellschaft

Am 26. Jänner 2023 fand online eine VCÖ-Fachkonferenz zum Thema "Vielfalt in der Verkehrsplanung" statt. Die verschiedenen Beiträge beschäftigten sich mit der Frage, wie ein Verkehrssystem auszusehen hat, das die Bedürfnisse aller Menschen berücksichtigt.

BIZEPS

Ein gutes Verkehrssystem muss die Bedürfnisse aller Menschen berücksichtigen, seien es nun Menschen mit Behinderungen, Kinder oder ältere Menschen.

Im aktuellen Verkehrssystem ist die Mobilität vieler Menschen eingeschränkt. Mit der Frage, wie man das ändern kann, beschäftigte sich eine Fachkonferenz des VCÖ. BIZEPS nahm zum Thema Barrierefreiheit Stellung.

Einer der Problembereiche, wenn es um ein gutes und Inklusives Verkehrssystem geht, ist fehlende Barrierefreiheit.

Barrierefreie Mobilität als Voraussetzung für Inklusion

BIZEPS-Mitarbeiter Jakob Ferner nahm an der Fachkonferenz teil. In seinem Vortrag weist er besonders auf die Relevanz der Barrierefreiheit im Verkehr als Voraussetzung für die Inklusion hin.

Barrierefreiheit bedeutet in diesem Sinne, dass Verkehrsmittel für alle Menschen nutzbar sind und dies ohne fremde Hilfe auf die allgemein übliche Weise und ohne besondere Erschwernis, so Jakob Ferner, der ausführt:

Barrierefreiheit ist eine wichtige Grundvoraussetzung für eine inklusive Gesellschaft.

Er erklärt die Dimensionen der Barrierefreiheit, wie das Mehr-Sinne-Prinzip und die rechtlichen Rahmenbedingungen.

Es sei wichtig, Menschen mit Behinderungen von Anfang an in Verkehrsplanungsprozesse einzubeziehen und von Beginn an alles für alle nutzbar zu machen, so Ferner. Zum Abschluss betont er, dass Barrierefreiheit in der Mobilität für alle hilfreich sei.

Mobilität ist vielschichtig

Das wird auch in den Beiträgen der anderen Teilnehmer:innen deutlich.

Welche Faktoren beeinflussen die Mobilität?

Wie sieht eine nachhaltige und klimafreundliche Mobilität aus?

Welche Rolle spielen Dimensionen wie Alter, Geschlecht und Alltags- und Lebensgestaltung?

Welche Anliegen haben Kinder und Jugendliche, wenn es um Verkehr und Stadtplanung geht?

Das sind nur einige der Fragestellungen, die in den einzelnen Beiträgen behandelt werden.

Die einzelnen Online-Beiträge der Fachkonferenz und weitere Unterlagen finden Sie auf der Internetseite „VCÖ- Mobilität mit Zukunft“.