Victoria Harrison ist erste blinde Botschafterin des Vereinigten Königreichs

Victoria Harrison, eine blinde Diplomatin, wird ab August 2024 das Amt der britischen Botschafterin in Slowenien bekleiden.

Diese Ernennung durch das Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) – das Außenministerium des Vereinigten Königreichs – ist ein vielbeachteter Schritt britischen diplomatischen Dienstes.

Victoria Harrison wird im August 2024 als erste vollständig blinde Person das Amt der britischen Botschafterin in Slowenien von Tiffany Sadler übernehmen.

Victoria Harrison has been appointed HM Ambassador to Slovenia, taking over from Tiffany Sadler. Victoria takes up her appointment in August 2024.

Victoria is the first blind person to be appointed a British Ambassador and will be accompanied by her #GuideDog Otto.@VictoriaH_FCDO pic.twitter.com/BWyEWP0GP3

— British Embassy Ljubljana 🇬🇧🇸🇮 (@UKinSlovenia) April 12, 2024