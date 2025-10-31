Vielfalt führt! – Neuer Leadership-Lehrgang stärkt Menschen mit Behinderungen

Disability Leadership – Ein Führungskräfteprogramm für Menschen mit Behinderungen
An der Bertha von Suttner Privatuniversität (BSU) in St. Pölten startete am 31. Oktober 2025 der europaweit erste Universitätslehrgang für Führungskräfte mit Behinderungen: "Disability Leadership".
Das berufsbegleitende Universitätslehrgang Disability Leadership soll Menschen mit Behinderungen stärken und ihnen ermöglichen, als Führungspersönlichkeiten in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sichtbarer zu werden.
25 Teilnehmende aus Österreich – rund zwei Drittel davon Frauen – bringen ihre unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven ein. Ziel des Lehrgangs ist es, Vielfalt selbstverständlich in Führungsstrukturen zu verankern.
Studierende betonen in einer Aussendung die Bedeutung des neuen Programms: „Endlich bekommen wir die Möglichkeit, unser Potenzial in Führungsrollen einzubringen und Barrieren aktiv zu hinterfragen,“
Daniela Rammel, Vorsitzende des Vereins Right Now, der Träger des Lehrgangs ist, hebt die gesellschaftliche Bedeutung hervor:
Vielfalt ist kein Hindernis, sondern eine Ressource, die Führung bereichert und verändert.
Oliver Koenig wissenschaftlicher Leiter des Disability Leadership Lehrgangs und Professor für Inklusive Pädagogik und Inklusionsmanagement an der Bertha von Suttner Privatuniversität in St. Pölten hält gegenüber BIZEPS fest:
Nach über zwei Jahren intensiver Vorbereitung ist der Start des Disability Leadership Lehrgangs für mich ein bewegender Moment.
Eine vielfältige, hochmotivierte Gruppe von Menschen mit Behinderungen begibt sich auf eine gemeinsame Lernreise, um Führung, Teilhabe und Inklusion neu zu denken.
Bundespräsident Alexander Van der Bellen würdigte das Programm in einer Grußbotschaft als „wegweisend und starkes Signal aus Österreich“.
