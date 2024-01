Von der Steiermark nach Las Vegas: Wie digitale Barrierefreiheit globale Grenzen überwindet

Per E-Mail teilen

Die Digitalisierung kann helfen, Hürden zu überwinden und das Internet für Menschen mit Behinderungen einfacher nutzbar zu machen. Dabei geht es auch darum, schwierige Texte so umzuwandeln, dass sie jeder verstehen kann. Genau das ist das Ziel des steirischen Unternehmens capito, die sich intensiv damit beschäftigt.

In unserer immer mehr digitalen Welt hilft die Technik dabei, das Internet für alle zugänglicher zu machen. Das ist wichtig, um neue Arbeitsweisen zu fördern und das Internet leichter nutzbar zu machen.

Menschen mit Behinderungen haben Schwierigkeiten mit dem Internet, wenn Online-Texte kompliziert geschrieben sind. Das gilt besonders für sie. Das kann ein Hindernis sein, das es zu überwinden gibt.

Die Firma capito leistet hier wichtige Arbeit. Sie übersetzt Online-Texte in eine einfache Sprache, damit jeder sie verstehen kann. Das hilft Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten, Informationen leichter zu verstehen und am Leben im Internet teilzuhaben.

Die Arbeit von capito ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Digitalisierung genutzt werden kann, um die Gesellschaft inklusiver zu gestalten.

Die Bedeutung dieser Arbeit beschränkt sich nicht nur auf Europa. Das Unternehmen capito hat die Gelegenheit genutzt, sich auf der Consumer Electronics Show (CES), ist die größte Technologie-Messe des Jahres in Las Vegas zu präsentieren; BIZEPS berichte kürzlich schon darüber.

Um ihre neuen Ideen weltweit bekannt zu machen, ist dieser Schritt sehr wichtig. Capito kann durch die Teilnahme an solchen weltweiten Veranstaltungen Erfolge feiern. Das gilt nicht nur in Europa, sondern auch auf internationaler Ebene.

Die Arbeit von capito zeigt, dass Digitalisierung und einfache Sprache zusammenwirken können, um Barrieren abzubauen und das Internet für alle Menschen zugänglich zu machen. Das ist ein wichtiger Schritt, um die digitale Kluft zu überwinden.

Die Verwendung von einfacher Sprache kann dazu beitragen, dass mehr Menschen von den Vorteilen des Internets profitieren. Eine klare und verständliche Sprache ist ein Schlüssel zur Inklusion. Um das Internet für alle zugänglich zu machen, müssen wir sicherstellen, dass die Sprache, die wir verwenden, für alle verständlich ist.

capito digital kann mit einem Klick komplexe Texte schnell und automatisch in einfaches Deutsch oder Englisch umwandeln; bald wird auch Spanisch, Italienisch und Französisch angeboten.

Messe CES als großartige Möglichkeit Öffentlichkeit zu informieren

„Wir schätzen es wirklich sehr, mit capito unter den 15 ausgewählten Unternehmen zu sein und unsere Mission einer verständlichen Sprache für alle Menschen präsentieren zu dürfen. Für technologische Innovationen mit einem sozialen Wirkungsanspruch ist die CES eine großartige Möglichkeit, die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen“, zeigt sich Walburga Fröhlich, Geschäftsführerin und Mitbegründerin von capito, erfreut.

Paul Anton Mayer, Chief Digital Officer von capito, war am AI Panel und betonte, dass Künstliche Intelligenz der Menschheit nützen soll. Die Gesetzgebung in Europa und in den USA verlangt barrierefreie, verständliche Kommunikation von Unternehmen und Behörden.

„Wir sehen, dass auch bei der CES, wo sich alle großen Anbieter von KI treffen, capito mit seinen eigenen Daten und der hohen Qualität der capito KI punkten kann. Das hat sogar Netflix beeindruckt.“

Staatssekretär Tursky: „Digitalisierung ist für die Barrierefreiheit eine unglaubliche Chance“

Auch Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) besuchte die CES 2024. Er vertritt für die Bundesregierung die Agenden der Digitalisierung, Informationstechnologie und Telekommunikation auf internationaler Ebene.

Er besuchte den Stand von capitio auf der Technologiemesse CES 2024: „Es freut mich auch ganz besonders, dass diese Firma hier die Möglichkeit in Las Vegas nützt, auf des CES sich darzustellen.“

Digitalisierung ist für die Barrierefreiheit eine unglaubliche Chance. Nicht nur, wenn es eben darum geht, neue Möglichkeiten des Arbeitens sicherzustellen oder auch Unterstützung sicherzustellen im Arbeitsalltag, sondern natürlich auch, wenn es um die Barrierefreiheit des Webs geht. Wir wissen, viele Texte, die wir online finden, sind nicht darauf ausgelegt, dass sie zum Beispiel Menschen mit Behinderung auch verstehen, und ich bin deshalb auch sehr froh, dass capito hier hilft, hier auch dafür sorgt, dass diese Texte in einfache Sprache übersetzt werden, sodass sie für jeden möglichst verständlich sind. Und es freut mich auch ganz besonders, dass diese Firma hier die Möglichkeit in Las Vegas nützt, auf der CES sich darzustellen, auch nicht nur in Europa erfolgreich zu sein, sondern auch damit die Welt zu erobern.

Innovationen im Rampenlicht

Am Vorabend der renommierten Consumer Electronics Show (CES) eröffnete der Silicon Valley Funding Summit (SVFS) seine Pforten. Walburga Fröhlich und Paul Anton Mayer präsentieren capito beim SVFS auf der CES 2024.

Ein Event, das fast 40 aufstrebenden Startups eine einmalige Gelegenheit bot, ihre Ideen vor führenden Investitionsfonds wie K5 Ventures und GT Ventures zu präsentieren. „Great Pitch“, war das Feedback von Aaron Rose, dem Direktor von GT Ventures und einigen anderen, erzählt Walburga Fröhlich.