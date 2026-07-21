Von Pflegestufe 1 auf 4: Nach Klage durch AK Kärnten stellt Gutachter doppelten Pflegeaufwand fes

Einer schwer erkrankten Kärntnerin wurde lediglich die Pflegestufe 1 zugesprochen. Die Arbeiterkammer Kärnten zog für die Frau vor Gericht. Mit Erfolg.

BIZEPS

Eine Kärntnerin, die aufgrund massiver gesundheitlicher Einschränkungen im Alltag auf umfassende Hilfe angewiesen ist, wandte sich nach Erhalt des ersten Bescheids der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) an die AK Kärnten.

„Die Einstufung in Pflegestufe 1 ging völlig an der Realität vorbei“, erklärt Gerald Prein, Referatsleiter Sozialrecht, der eine Klage beim Arbeits- und Sozialgericht in Klagenfurt einreichte.

Das unabhängige medizinische Gutachten bestätigte schließlich den Verdacht des AK-Experten: „Der tatsächliche Pflegebedarf lag nicht bei den ursprünglich angenommenen 90 Stunden, sondern bei 179 Stunden pro Monat – ein Pflegeaufwand, der rechtlich die Pflegestufe 4 begründet.“

Durch das Urteil erhält die Frau nun rückwirkend das ihr zustehende Pflegegeld. Für die Familie bedeutet dies eine massive finanzielle Entlastung, um die notwendige Betreuung und professionelle Pflegeleistungen zu finanzieren.

Neue PVA-Richtlinien: ein längst überfälliger Schritt

Dass ab September 2026 neue Richtlinien für mehr Transparenz und Objektivität bei Begutachtungen der PVA gelten, verbucht die AK Kärnten als wichtigen Etappensieg.

„Die neuen Regeln ab September sind das Eingeständnis, dass im System etwas schiefläuft. Bis die angekündigten Verbesserungen in der Praxis ankommen, bleibt der kostenlose Rechtsschutz der AK die wichtigste Schutzmauer für Pflegebedürftige. Wer Zweifel an seiner Einstufung hat, sollte Kontakt mit uns aufnehmen“, so AK-Präsident Günther Goach.